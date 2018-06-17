RIMOWA再聯手Fendi 打造話題旅行箱

2018-06-17 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



RIMOWA再度與集團內的Fendi攜手，打造話題新款行旅配件。圖／Fendi提供 分享 facebook RIMOWA在現任總裁Alexandre Arnault的規劃下，不斷跨界聯名，除了佔盡版面的透明行李箱之外，品牌再度與集團內的Fendi攜手，打造話題新款行旅配件。

延續去年的概念，RIMOWA與Fendi的聯名系列旅行箱，最大特色就是箱體上有著雷射雕刻的「FF」標誌，不同的是，先前推出黑色、黃色款，而今年則提供了藍、紅新色。不僅如此，這也是首款採用RIMOWA新識別Logo的系列，因此顯得別具意義。這系列同樣採用頂級鋁合金材質製作箱體，搭配創新的 Multi-wheel系統，讓滾輪維持流暢感。並加入Fendi著名的Cuoio Romano皮革提把，而且橫跨箱體的網帶則是跟提把採用同色系設計，內裡的氯丁橡膠上有黑色浮雕「FF」圖騰，搭配了活動式隔板系統，可讓使用者充分利用每一個空間。