哈牌冰品好市多4大2小千元找 網友激推：能不衝嗎

2018-06-17 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



2018好市多夏季特展Haagen-Dazs買4大品脫送2小杯套組899元。圖/截自FB costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

氣溫飆高、冰品熱賣，日前好市多有款MACKIES LUXURY蘇格蘭經典牛奶冰淇淋，因為成份天然(乳化劑少)、價格便宜(2公升179元)，加上可搭黑咖啡成咖啡奶昔，夾熱可頌或泡芙成脆皮潮甜點，混搭O牌巧克力餅成冰旋風，或加抹茶粉、可可粉、各式果乾成風味冰淇淋等各種百搭創意吃法，而引起搶購熱潮，如今更熱門的搶購話題是知名冰淇淋品牌Haagen-Dazs。

近日在FB知名社團「costco好市多商品經驗老實說」裡，一則「Haagen-Dazs 4大品脫+2迷你杯，只要899元」的Po文及照片，引起網友熱列討論及分享，Haagen-Dazs這波2018好市多夏季特展，自6月起至9月初，在全台各店巡迴銷售。

2018好市多夏季特展優惠價期間，Haagen-Dazs「品脫自由配」10口味任選4口味、899元、加送2個迷你杯，「雪糕自由配」6口味任選12支、799元，其中，品脫中的太妃糖口味是costco限定。