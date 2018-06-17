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有型不用犧牲 快時尚品牌跟進禁用皮草

2018-06-17 15:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

H&M除了有永續服裝Conscious Exclusive系列之外，還制定出「動...
H&M除了有永續服裝Conscious Exclusive系列之外，還制定出「動物福利」政策，以確保服裝原料來源，合乎嚴格的標準要求。圖／摘自H&M網站
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時尚產業中，經常使用動物皮草、皮革製成華麗的服飾，但同時也一直為人所詬病。不過願意摒棄使用動物皮草製作時裝品牌也越來越多，而近日快時尚UNIQLOH&M也分別宣布跟進，而且更為徹底。

H&M除了從2010年開始推出永續服裝Conscious Exclusive系列之外，對內制定出「動物福利」政策，以確保服裝原料來源，合乎嚴格的標準要求。品牌會追溯所有的毛料，並定期審核所配合的牧場，是否有達到對動物友善的最低標準。同時，不對任何美容產品進行動物測試，禁止使用皮草、珍稀皮革，以及來自瀕危物種的任何材料。另外，還會教育與他們合作的牧場，提升對動物有益的各項措施。而且自2013年以來，這還包括使用安哥拉羊毛，2015年還開始僅使用經認證後的供應商所提供的羽絨，最遲到2020年前H&M還會禁止使用馬海毛。

而UNIQLO的母公司迅銷（Fast Retailing）也跟進提出相似的政策，UNIQLO的羽絨製品只會從食品加工階段所產生的鳥類羽毛採集原料，而不是來自強制餵食鳥類或收獲活體羽毛的供應商，而且迅銷集團下的品牌，從2018年冬季開始的任何產品中都不會使用真正的動物皮毛，而且一樣在2020年前完全禁用馬海毛。不僅對來自動物的原料有嚴格規範，迅銷集團還進一步根據可持續發展的精神，為了減少棉花生產對環境的影響，盡可能使用可回收棉花來製衣。並確保所使用的棉花都不是奴工生產的，以及承諾不使用童工採集問題嚴重的烏茲別克棉花。

H&MUNIQLO快時尚
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