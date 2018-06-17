皇室風蓬裙、復古魚尾婚紗 抓住夢幻女人心

2018-06-17 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2018下半年好日子滿滿，尤其八月更是幾乎多達半月以上，計畫步入禮堂的新娘們婚紗都準備好了嗎？如果還猶豫不決，先來看看今年的婚紗趨勢作為參考，畢竟一生一次的重要日子，當然要把握機會成為最美的主角。

複製皇室婚禮 當個蓬裙公主

LinLi Boutique呼應哈利王子與梅根的皇室婚禮，首度推出黑標婚紗「王妃系列」，以當代歐洲王妃像是摩納哥王妃夏琳（Charlene Ｗittstock）、丹麥王儲妃瑪麗（Mary Elizabeth Donaldson）等人作為繆思女神，用宮廷式高訂鉅作鎖定高端市場，層疊交錯的蕾絲以及耗費700小時鑲釘上萬顆的珠飾工藝，搭配宛如迪士尼公主的大蓬裙剪裁，華麗度百分百。而LinLi Boutique獨家引進來自黎巴嫩的Saiid Kobeisy，也以繁複手工刺繡、有如繁星般密集的珠飾以及立體折疊的超大裙擺抓住夢幻女人心。

復古魚尾、荷葉袖蕾絲 透明感正當紅

「透視風」近來大受歡迎，以極致輕透膚的面料創造出輕盈、薄透感，讓女性曲線若隱若現。Ginger Chen Wedding融入手工刺繡蕾絲、荷葉袖設計等不同細節來詮釋風格迥異的透明感。

華麗刺繡蕾絲魚尾白紗採用輕透膚面料搭配流線魚尾設計的曳地大裙襬及典雅的刺繡蕾絲花點綴，大露深V美背，盡情展現身形優勢。搭配近年相當受新人青睞長尾披肩蕾絲頭紗，典雅清新。運用極簡直線型剪裁而成的古典荷葉袖蕾絲婚紗，讓新娘的身形比例更加修長，前胸的性感深V、鏤空雕花和復古荷葉袖性感又具備濃厚貴族氣場。白桃心束狀魚尾禮服則是採馬甲式設計，運用蕾絲鉤織細肩帶並搭配經典桃心領，下身拼接面料選用頂級美國柔紗縫製成魚尾裙擺帶出新娘俊俏美麗的小女人韻味。

紅、金兩色妝點 喜氣洋溢