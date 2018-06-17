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錢要花在刀口上 就買高CP值特仕車！

2018-06-17 13:57聯合報 記者陳威任╱即時報導

對於多數人而言，買車絕對是一筆不小的花費，總是要讓人再三思考、貨比三家才行。而在夏季競賽期間，除了有機會拿到更好的購車優惠外，瞄準車商推出升級配備的特仕車，也是一個聰明的購車方式，不論是外貌協會最好的運動化套件升級，或是升級安全配備等，以下特別整理近期推出的高CP值特仕車，讓消費者都能買到更划算的車款。

■New Ford Kuga勁黑版

全新的Ford Kuga是以Ford Kuga 245旗艦型(6T)為基礎升級的特仕車款，首先在外型上限量升級勁黑運動套件組不加價。包含：黑靚鍍鉻水箱護罩、前/後黑格下護板、黑漩鋁圈、勁速後擾流尾翼、勁酷煞車踏板組、勁極迎賓踏板、Mio C320 DVR行車紀錄器，總價值3萬元。

此外，「New Ford Kuga勁黑版」搭載支援Waze(位智)導航應用程式的SYNC 3娛樂通訊整合系統，使用者僅需透過iPhone 手機裝置下載Waze(位智)導航應用程式，於iPhone中開啟程式並連接SYNC 3，即可透過聲控指令導航至目的地。在SYNC 3的8吋LCD彩色觸控螢幕上，使用者可瀏覽Waze的導航資訊，並享有更人性化的操作體驗，包括便利的快捷鍵操作，一鍵即可查詢途中沿路的加油站，或目的地附近的停車場；此外，Waze也開放導航語音客製化，提供更個性化的導航體驗。Waze的社群回報功能更能提醒社群中的駕駛者留意途中的測速照相。

■Mitsubishi COLT PLUS電尾特仕型

深獲小資族青睞的平價小車NEW COLT PLUS長期以來都是不少入門買家相當喜愛的車款，總代理中華三菱於6月更針對重視配備的消費者推出「電尾特仕型」限時優惠，只要59.9萬的親民價格就可以買到同級車唯一、百萬等級車才有的電動尾門車型，讓小資族用車增添便利性提升用車靈活度。

■Honda FIT型動馭先安全版

Honda Taiwan即日起推出限量「FIT型動馭先安全版」，免費搭載了提升運動風格的四件型動套件，包含鯊魚鰭天線、擾流尾翼、擾流側裙、迎賓檻飾板等；更免費升級搭載「前方偵測雷達」、「倒車攝影系統」及「BSI盲點偵測警示系統」。「BSI盲點偵測警示系統」整合了BSI盲點偵測警示、LCA變換車道警示、RCTA倒車警示、DOW車門開啟警示等高規格安全防護功能，當駕駛專注於路況而忽略左右側來車時、或系統偵測到後方盲點處車輛時，A柱上方會亮燈提醒駕駛，消除日常行車視線上的潛在風險，免費升級價值達4萬元。

■Honda CITY 馭先安全版

Honda Taiwan即日起再加碼推出安全守護再升級的「CITY 馭先安全版」。限量推出的「CITY 馭先安全版」搭載了「前偵測雷達」、「倒車攝影系統」及「BSI盲點偵測警示系統」，此系統整合了BSI盲點偵測警示、LCA變換車道警示、RCTA倒車警示、DOW車門開啟警示等高規格安全防護功能，當駕駛專注於路況而忽略左右側來車時、或系統偵測到後方盲點處車輛時，後視鏡上方便會亮燈提醒駕駛，消除日常行車視線上的潛在風險。

■KIA Carens GO帥特仕款

為回饋眾多KIA車主的想望，KIA總代理台灣森那美起亞特別推出深受國內消費者喜愛的國產MPV ––Carens 「GO」帥特仕款，不但延續17項主、被動安全防護為全車系標準配備，更將CCD倒車顯影系統與BSD、RCTA、LCA三合一盲點偵測系統納入標配之列，汽油版售價85.9萬、柴油版售價93.9萬。

同時，擁有KIA家族設計語彙的Tiger Nose虎鼻式水箱護罩的Carens GO帥特仕款，搭載GO帥特仕款專屬的17吋十輻鋁圈、前保桿下擾流、雙邊車身側裙以及搭載著雙尾飾管的後擾流套件及鯊魚鰭造型天線，在在增添Carens GO帥特仕款的霸氣外型。座艙空間以紅色縫線對比出黑色真皮座椅的絕佳質感，LED迎賓踏板、紅縫線頭枕，以及GO帥特仕款獨有的限量特仕銘版，鑲嵌出限量的Carens GO帥特仕款的不凡身份。

■Hyundai TUCSON賽道限量版

現代汽車總經銷南陽實業針對當家休旅Hyundai TUCSON追加全新TUCSON賽道限量版，全台限量200台，賽道時尚版正式售價91.9萬，賽道尊貴版97.9萬起。

TUCSON賽道限量版以時尚Turbo及尊貴Turbo為基礎，完整保留HYUNDAI首席設計總監Peter Schreyer操刀設計的世界跑旅流體力學設計美感，TUCSON賽道限量版兩款專屬新車色：橘/黑、白/黑，其中全新專屬車色-炙焰橘搭配黑車頂配色，Two-Tone懸浮式個性風格以及整合其中的黑鯊魚鰭天線，營造出TUCSON賽道限量版熱血賽道的運動氣勢。

此外在安全部分，除了TUCSON原有的 ABS/BAS/BOS煞車科技及全車系標配6 SRS輔助氣囊加ESP電子車身動態穩定系統外，包含自動轉向修正的VSM整合式車身動態管理系統、TPMS胎壓偵測警示系統、DPC陡坡緩降輔助系統、HAC上坡起步輔助系統皆列為標準配備。同時，為展現HYUNDAI汽車在行車安全不遺餘力的發展，TUCSON賽道限量版更將BSD盲點偵測警示系統、LCA車道變換後方警示系統與RCTA後方交通警示系統等先進科技列為標準配備，著實凸顯360度零死角的安全守護。

KIA Carens GO帥特仕款。記者陳威任／攝影
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Mitsubishi COLT PLUS電尾特仕型。圖／中華三菱提供
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Ford正式推出「New Ford Kuga勁黑版」。圖／福特六和提供
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Honda FIT型動馭先安全版。圖／台灣本田提供
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全新TUCSON賽道限量版全台僅限量200輛。圖／南陽實業提供
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Honda CITY 馭先安全版。圖／台灣本田提供
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