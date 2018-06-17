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新化林場森林餐坊開幕 取用在地食材8折優惠

2018-06-17 13:30聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

中興大學新化林場斥資1千8百萬元改建的學生實習館，附設Forest 76森林餐坊開幕了，提供早午餐服務，開幕期間憑門票打8折優惠，實習館有27間房也開放一般民眾住宿，平日也打8折，房間以台灣原木資源重新裝潢，住在森林屋裡享受清新原本味道。

新化林場場長吳佾鴻表示，因應住宿民眾及遊客的需求，陸續推出早餐及午餐服務，結合新化在地美食文化及就地取材，早餐採用自助餐方式，至少6道新鮮現做配菜，主食是依照當地食材如筍仔粥，龍葵粥或鹹粥，供餐時間是上午7：30開始，住宿免費，遊客每人收150元，8點半後每人收100元，初期只在周六及周日供應。

午餐豐富多元，有義大利麵、鮮筍櫻花蝦炒飯、牛肉麵、豬油拌飯套餐及蔬食鍋等，全年無休，但平日是採今日限定供餐，都由員工當天採買新鮮食材現做，真材食料且份量充足，每套餐點都附湯及飲料，也可加10元或20元升級美式咖啡及拿鐵咖啡，開幕期間憑門票打8折優惠。

吳佾鴻說，學生實習館也有森林小屋的氛圍，被數百公頃的桃花心木林環抱圍繞，房間全都重新打造，採用國產林木如桃花心木、柚木、光蠟木、相思木、柳杉、台灣杉等，散發自然原木香味，加上採光通風好，遠離塵囂，適合休憩度假，每間房都是兩 大床，二人住2400元，三人住2800元，四人住3000元，周日至周四平日打8折。電話（ 06）5900022、5908551

地址：台南市新化區知義里口埤76號

新化林場戶外森林咖啡廳。記者吳淑玲／攝影
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新化林場學生習實館開放一般民眾住宿。記者吳淑玲／攝影
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新化林場森林餐坊森林海鮮義大利麵。記者吳淑玲／攝影
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新化林場森林餐坊早餐開賣，全部用在地食材現做。記者吳淑玲／攝影
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實習咖啡義大利
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