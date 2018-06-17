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穿這雙絕對不撞鞋！PRADA訂製服務開跑

2018-06-17 13:03聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

身處現在流行在社群平台上曬造型行頭的年代，獨一無二、擁有個人特色的商品才是吸睛法寶。PRADA近日再度推出Made to Order Pumps訂製鞋款活動，多了更多款式和跟高等等細節可以選擇，讓消費者自由打造出絕不會撞鞋的足下風光。

PRADA Made to Order Pumps訂製服務提供包含尖頭、厚底、芭蕾平底鞋與涼鞋等共19種不同樣式鞋款供選擇，9種不同高度的鞋跟則可應付不同場合的需求。今年更增加了踝靴以及蝴蝶結裝飾跟鞋款，蝴蝶結除了黑色以外，還有9種顏色的府綢緞帶可以選擇。材質提供緞面、麂皮、小山羊皮、金屬牛皮、天鵝絨、經典Saffiano漆亮皮壓纹等15種精選頂級皮革與其他像是鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀皮革，並結合豐富的色彩組合，貴氣中又不失活潑俐落。

更將不同季節的標誌性印花混合在一起，推出了唇膏、大理花火焰、美人魚火焰、香蕉等7款品牌經典印花圖紋，以漆亮皮壓紋質材呈現，更顯青春俏麗。每雙鞋子都會附上黑色的緞帶，可以從這9種印花之中選擇黑色以外的第2個緞帶。

除了鞋面設計和整體材質、跟高之外，另外還可以從黑、粉膚色或粉藍色中選擇鞋底的顏色，並在鞋底Logo的底下鑲上最多3個字母的金色或銀色姓名英文縮寫，今年更增加0至9數字、嘴唇、花朵以及愛心等符號可供選擇，在每個細節都提升獨特性質。鞋盒也採用與鞋款顏色相襯的印花，會由口紅、大理花火焰、美人魚火焰印花中挑選，或搭配經典藍色鞋盒，訂購後需等待12-15週的製作時間。

PRADA Made to Order Pumps 訂製服務活動時間

2018年6月15~ 6月18日 於高雄大立百貨PRADA門市舉行

2018年6月21~ 6月24日 於台北101 購物中心 PRADA門市舉行

2018年6月26~ 6月27日於台北敦化館SOGO PRADA門市舉行

2018年6月29~ 7月01日 於台北微風復興館PRADA門市舉行

PRADA再度推出Made to Order Pumps訂製鞋款活動，多了更多款...
PRADA再度推出Made to Order Pumps訂製鞋款活動，多了更多款式和跟高等等細節可以選擇，讓消費者自由打造出絕不會撞鞋的足下風光。圖／PRADA提供
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侯佩岑穿PRADA鞋款。圖／PRADA提供
侯佩岑穿PRADA鞋款。圖／PRADA提供
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PRADA Made to Order Pumps訂製服務提供多種細節自由選擇，...
PRADA Made to Order Pumps訂製服務提供多種細節自由選擇，每雙售價由27,500元起。圖／PRADA提供
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蔡詩芸穿PRADA鞋款。圖／PRADA提供
蔡詩芸穿PRADA鞋款。圖／PRADA提供
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PRADA微風台北101
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