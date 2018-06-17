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桃捷限量Q版迴力車 掀網路、實體搶購潮

2018-06-17 11:22經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園捷運公司和鐵支路模型公司合作推出－桃捷直達車（迴力車、列車組）、普通車（迴力車、列車組）共四款限量3.6萬台。PChmoe網路商城搶先開賣已經賣到快要缺貨。桃捷公司從6月15日起至6月19日，一連五天於台北車站一樓大廳「食在遊趣 桃花園」實體販售桃捷限量Q版迴力車，不僅成為展場焦點，更是賣翻天。

端午節連假，正是出遊好時節，桃園捷運公司一連五日（6/15-6/19），於台北車站一樓大廳「食在遊趣 桃花園」展覽，並精選展售桃捷一日票包括：Lamigo全猿主場開幕紀念票、桃捷x桃猿聯名、桃捷x北捷聯票、通車週年紀念票，提供出國、輕旅行的旅客使用、收藏。

更販售桃捷Q版迴力車，吸引鐵道迷、收藏家、玩具迷手刀搶購，現場小朋友更對超卡哇以的桃捷Q版迴力車愛不釋手，更有阿公阿嬤一買好幾組寵孫、送禮兩相宜。桃捷Q版迴力車在台鐵夢工廠、台鐵車勤部實體店鋪均有販售，數量有限千萬不要錯過。

而桃捷公司在「食在遊趣 桃花園」攤位，不僅展售一日票、限量Q版迴力車，也佈置了互動拍照打卡專區，提供小朋友和小小朋友桃捷司機員縮小版制服和列車立牌拍照，讓小朋友體驗當捷運司機員帥氣模樣，還能得到桃捷隱藏版小禮物喔。歡迎大朋友小朋友端午佳節到台北車站逛桃捷攤位，感受直達美好的魅力。

桃捷限量Q版迴力車

桃園捷運公司和鐵支路模型公司合作推出－桃捷直達車(迴力車、列車組)、普通車(迴力...
桃園捷運公司和鐵支路模型公司合作推出－桃捷直達車(迴力車、列車組)、普通車(迴力車、列車組)共四款限量3.6萬台。PChmoe網路商城搶先開賣已經賣到快要缺貨。　圖／桃園捷運公司提供
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桃園捷運公司一連五日(6/15-6/19)，於台北車站一樓大廳「食在遊趣 桃花園...
桃園捷運公司一連五日(6/15-6/19)，於台北車站一樓大廳「食在遊趣 桃花園」展覽，並精選展售桃捷一日票包括：Lamigo全猿主場開幕紀念票、桃捷x桃猿聯名【YOKOSO限量紀念票】、桃捷x北捷聯票、通車週年紀念票)提供出國、輕旅行的旅客使用、收藏。　圖／桃園捷運公司提供
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