日本「30大景點」排行！冠軍已5連霸 京都獨攬7席

2018-06-17 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



造訪日本時，你最喜歡去哪個景點呢？知名旅遊評鑑網站「貓途鷹」（TripAdvisor）日前公佈訪日遊客喜愛的觀光景點Top 30排行榜。其中京都的伏見稻荷大社再度奪下冠軍，已經蟬聯5屆寶座，廣島和平紀念資料館與擁有「海中鳥居」美景的宮島，則是分居第2與第3名。

貓途鷹所公佈的Top30景點名單，主要是針對外國旅客所分享的文章進行分析而計算結果。除了前三名之外，第4名為奈良的東大寺，第5名則為東京的新宿御苑。另外包括台灣民眾較熟悉的兼六園、金閣寺、姬路城等景點，也都名列前10名。而前10名中，有8處景點位於西日本；而30大景點中，有7個位於京都，東京則有5處景點入選。另外出現於日本萬元鈔票、十元硬幣上的平等院鳳凰堂、根津美術館與三千院等地，則是首次進入30大排名之中。

連續5年拿下冠軍的伏見稻荷大社，為日本全國3萬餘座伏見稻荷大社的總本社，已經有1,300餘年的歷史，其中最著名的就是神社境內綿延不覺的千本鳥居。鮮艷的色彩與強烈的視覺效果，不僅吸引世界各地的觀光客前來，包括《藝妓回憶錄》、《名偵探柯南》等動漫電影，也都曾在此取景，幾乎是京都最鮮明的形象。

第2名的廣島和平紀念資料館，去年排名第3，今年小幅上升。該景點主要是陳列廣島原子彈爆發時的實況，藉此宣導放棄核武、世界和平的理念，具有特別的人文意義。季軍的宮島，則是被列為「日本三景之一」，當地的嚴島神社將巨大鳥居設於海中，隨著潮汐高低而有著不同的壯觀面容，為宮島代表性的世界文化遺產。當地的大聖院、千疊閣等景點，以及島上的宗教文化，也十分受到觀光客歡迎。宮島於去年榜單排名第4。

（括號內為2017年排名）

1.伏見稻荷大社/京都市（1）

2.廣島和平紀念資料館（原爆圓頂屋、廣島和平紀念公園）/廣島市（3）

3.宮島（嚴島神社）/廣島縣廿日市市（4）

4.東大寺/奈良市（5）

5.新宿御苑/東京都新宿區（7）

6.兼六園/石川縣金澤市（14）

7.高野山（奧之院）/和歌山縣高野町（10）

8.金閣寺/京都市（8）

9.箱根雕刻森林美術館/神奈川縣箱根町（9）

10.姬路城/兵庫縣姬路市（13）

11.三十三間堂／京都府京都市（30）

12.奈良公園／奈良縣奈良市（11）

13.成田山新勝寺／千葉縣成田市（26）

14.武士歷史博物館／東京都新宿區（-）

15.白谷雲水峽／鹿兒島縣屋久島町（-）

16.淺草寺／東京都台東區（-）

17.日光東照宮／栃木縣日光市（-）

18.栗林公園／香川縣高松市（-）

19.兩國國技館／東京都墨田區（25）

20.永觀堂禪林寺／京都府京都市（12）

21.長谷寺／神奈川縣鎌倉市（16）

22.東京都廳舍／東京都新宿區（-）

23.豐田産業技術記念館／愛知縣名古屋市（-）

24.白川鄉合掌村／岐阜縣白川村（-）

25.京都車站／京都府京都市（29）

26.立山黒部高山路線／富山縣立山町（-）

27.平等院／京都府宇治市（首次入選）

28根津美術館／東京都港區（首次入選）

29.地獄谷野猿公苑／長野縣山ノ內町（-）