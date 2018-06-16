夏季唇彩好色 嘗鮮玩不膩

2018-06-16 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年夏季的開架唇彩很精彩，日、韓、歐美、台灣品牌爭相比美，不論水色或霧感，都有值得入手的新鮮貨，還有新品牌、限量唇彩粉盤登場，讓你每天都玩不膩。

●夢幻唇粉 少女心大噴發

以一支乾燥玫瑰色唇膏在開架通路賣翻天的REVLON露華濃，今夏推出凝亮絕色限量唇彩粉盤 ，獨角獸紫色淚光的冷色系「銀紫淡紅」、金屬感光澤的暖色調「金粉戀妍」等兩款配色都是當季最夯。

露華濃凝亮絕色限量唇彩粉盤各有5種金屬色，可單擦於唇、眼、頰，也可在唇膏打底後，使用少量唇粉從中間向外疊擦。

●日本口紅大賞冠軍登台

榮獲日本＠cosme2017口紅大賞暨全品類綜合大賞第一名的OPERA唇膏正式登台，率先上市的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏結合唇膏與潤澤精華油，柔滑服貼並可增添唇色透明感，即日起搶先於屈臣氏網路商店獨家開賣。

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏共有6色，其中日本熱銷Top1是有花嫁唇膏之稱的「＃05珊瑚」，以適合亞洲人膚色的珊瑚紅為基底，並結合了玫瑰粉色，排行第2的「＃01蜜紅」是帶著輕橘的低調紅。

●時尚絲絨唇 絕對搶眼

L’Oreal Paris巴黎萊雅以紅酒派對為概念，推出全新的恆彩訂製絲絨唇露，為雙唇染上微醺柔霧光，絲絨霧光顯色因子兼具霧面質地與絲絨光澤，厚塗呈現微霧奶油光，薄擦則可隨光線自然折射，主打色「＃314巴黎玫瑰酒」是時下流行的乾燥玫瑰色。

BOURJOIS妙巴黎紅絲絨薄霧唇膏再推出全新4色，讓裸色系列更齊全，並且揉合些許土色調，讓裸色唇彩更襯膚色，包括紫藕色的「＃13藍莓蛋糕」、 巧克力色的「＃14我愛可可」、 顯白橘色的「＃15柑橘奶茶」、淺棕色的「＃16草莓馬芬」。

●腮紅兼唇彩 仙氣爆棚

IOPE金色植萃蜂蜜潤唇油共有8色，其中4種透明潤澤色可單擦或搭配霧面唇膏，另有4款繽紛多彩的糖果色，可單色使用或互相混搭，散發淡淡的迷人光澤唇，透明矽膠刷頭方便平滑塗抹。