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春夏米蘭男裝周開秀 Zegna戶外登場氣勢澎湃

2018-06-16 17:52聯合報 記者孫曼╱即時報導

2019春夏米蘭男裝周登場，首日重頭戲是Ermenegildo Zegna Couture （簡稱EZC），在由著名巴西建築大師Oscar Niemeyer所設計的Mondadori總部大樓戶外水池邊舉辦發表會，水天如鏡的畫面相當撼動人心。值得注意的是，此次男裝周開展第一場秀其實是Alberta Ferretti 的2019早春女裝，而6月18日壓軸的最後一場秀則是首度於米蘭登場的英國設計師Stella McCartney的男女裝混合秀，可見時裝品牌紛紛透過異地辦秀積極營造話和新鮮感，藉以吸引新的消費族群注目，亦會是未來趨勢。

由藝術總監Alessandro Sartori創作的EZC春夏男裝系列，為都會男士優雅融合高機能性的材質和運動休閒感。「輪廓和重量」這兩個不同的元素成為了這一季的設計核心：寬鬆卻毫無冗贅的輪廓，恰到好處地透過漸變色格紋和充滿藝術色彩的印花呈現；網眼、絲質與輕盈針織的組合賦予整體服裝摩登都會的特質，讓高腰打褶西褲與連帽薄外套的組合毫無違和。搭配具份量感的厚底運動鞋和涼鞋，整體視覺得以平衡。

Alberta Ferretti 的2019早春女裝則以旅行為主題，大量運用卡其色系堆疊出嬉皮情調，還有同系列的童裝。同場也發表為義大利航空（Alitalia）設計的全新空服員制服，以及以航空公司logo為主視覺的「即看即買」迷你系列，最後以大量羽毛與流蘇裝飾的限量晚宴系列收尾。

《明日之子》的饒舌新星馬伯騫，出身建築世家，亦受邀看秀。圖／Ermenegild...
《明日之子》的饒舌新星馬伯騫，出身建築世家，亦受邀看秀。圖／Ermenegildo Zegna提供
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充滿藝術性的印花和用色巧妙營造視覺輕盈感。圖／Ermenegildo Zegna...
充滿藝術性的印花和用色巧妙營造視覺輕盈感。圖／Ermenegildo Zegna提供
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Ermenegildo Zegna於Oscar Niemeyer大樓戶外水池畔舉...
Ermenegildo Zegna於Oscar Niemeyer大樓戶外水池畔舉辦2019春夏男裝秀。圖／Ermenegildo Zegna提供
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Ermenegildo Zegna於Oscar Niemeyer大樓戶外水池畔舉...
Ermenegildo Zegna於Oscar Niemeyer大樓戶外水池畔舉辦2019春夏男裝秀，秀終合影頗具魄力。圖／Ermenegildo Zegna提供
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2019春夏米蘭男裝周首日第一場秀卻是Alberta Ferretti 的201...
2019春夏米蘭男裝周首日第一場秀卻是Alberta Ferretti 的2019早春女裝。圖／取自IG @albertaferretti
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休閒服飾和正式西裝透過材質和色彩巧妙融合，呈現全新的都會男士情調。圖／Ermen...
休閒服飾和正式西裝透過材質和色彩巧妙融合，呈現全新的都會男士情調。圖／Ermenegildo Zegna提供
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