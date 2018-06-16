春夏米蘭男裝周開秀 Zegna戶外登場氣勢澎湃

2018-06-16 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019春夏米蘭男裝周登場，首日重頭戲是Ermenegildo Zegna Couture （簡稱EZC），在由著名巴西建築大師Oscar Niemeyer所設計的Mondadori總部大樓戶外水池邊舉辦發表會，水天如鏡的畫面相當撼動人心。值得注意的是，此次男裝周開展第一場秀其實是Alberta Ferretti 的2019早春女裝，而6月18日壓軸的最後一場秀則是首度於米蘭登場的英國設計師Stella McCartney的男女裝混合秀，可見時裝品牌紛紛透過異地辦秀積極營造話和新鮮感，藉以吸引新的消費族群注目，亦會是未來趨勢。

由藝術總監Alessandro Sartori創作的EZC春夏男裝系列，為都會男士優雅融合高機能性的材質和運動休閒感。「輪廓和重量」這兩個不同的元素成為了這一季的設計核心：寬鬆卻毫無冗贅的輪廓，恰到好處地透過漸變色格紋和充滿藝術色彩的印花呈現；網眼、絲質與輕盈針織的組合賦予整體服裝摩登都會的特質，讓高腰打褶西褲與連帽薄外套的組合毫無違和。搭配具份量感的厚底運動鞋和涼鞋，整體視覺得以平衡。