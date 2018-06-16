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全球唯一！台灣紅茶蟬聯食品界米其林3星

2018-06-16 11:21聯合報 記者羅建怡╱即時報導

比利時ITQI國際風味品質評鑑（International Taste & Quality Institute）公布2018評鑑結果，孫紅茶行「臺灣紅茶」(Taiwan Black Tea)自2017年起連續榮獲三星殊榮，成為全球唯一蟬聯食品界米其林評比為最高3星獎的紅茶。

孫紅茶行堅持使用自然農法，並大膽創新發酵全新風味，在2018 ITQI評鑑中，拿下93.1高分評價。米其林評審表示，「躍上鼻子的迷人香氣，入口強勁有力，給人完美的享受」。其最大特點為100%使用自然農法茶園，經過緩慢的發酵，創造出甜美、飽滿、帶有淡木質香氣與滑順口感。

「孫紅茶行 臺灣紅茶」去年(2017)獲得3星殊榮，今年(2018)再度蟬聯3星獎。今年特別以聚寶盆呈現東方文化，限量1千盆，售價1,999元，於限定通路開放預購。

註：iTQi 是國際領先、奠基於首席廚師和品酒大師的機構，致力於通過其獨立公正的評鑒機制，頒選全球各地的頂級美味食品與飲品，並助其推廣。評委甄選自15所最負盛名的歐洲餐飲烹飪和品酒專家協會，目前已有131多個國家的數百家大小型企業獲得Superior Taste Award。

孫紅茶行再度摘星。圖／孫紅提供
孫紅茶行再度摘星。圖／孫紅提供
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自然農法米其林比利時
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