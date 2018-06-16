咖啡館好特別！店員平均80多歲來賺幸福

2018-06-16 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「來喝杯咖啡喔！」一群平均80多歲的退休官員、校長、農耕隊員、藥廠高階主管等，穿著整潔制服，掛上寫有綽號的名牌，在台中市美術園道裡的全國動物醫院總部一樓的騷貓公益咖啡館內，擔任店長的82歲陳志勇「鎖頭」忙進忙出，97歲的「老頑童」林友茂煮一杯香濃手沖咖啡，熱情招呼著，還有8名銀髮族輪班，他們在這找到「事業第二春」，熱情不輸年輕小伙子，來此「賺幸福」。

全國動物醫院體系執行長陳道杰說，他是當地美術園道社區發展協會榮譽理事長，社區志工年齡介於70歲到90歲，自組789俱樂部，其父陳志勇也是其中一員，由於動物醫院是24小時營運，789俱樂部成員過去常在晨運後聚集在醫院一樓喝咖啡、交換手機上網心得打發時間。

陳道杰指出，剛好總部一樓騷貓藝廊有空間，規劃公益咖啡館，上個月邀請老師賴泛柔指導、培訓，讓老人家有舞台展現手工咖啡的好功夫。民眾喝咖啡採自由樂捐，所得扣除成本，全數捐做亞洲動物福利協會推廣生命教育的公益基金，店內的業績目標是「幸福指數」，宗旨是「快樂至上」，上班時段是看「心情指數」。

店長「鎖頭」是店內精神領袖，營業時間周1到周5下午2點到5點，都可以看到他的身影，哪位長者不能來上班，都靠他打電話找人替補，又找回昔日上班的幹勁；蔡姓退休國小老師則是因與30年前教過的學生全部連繫上，來這喝咖啡、敘舊，好開心。