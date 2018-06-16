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三星╳文華東方 手機AR遇上米其林

2018-06-16 01:05聯合報 記者鄒秀明陳立儀／台北報導

台灣三星與東方文華雅閣合作推出「點食晨金 #LetsGold」活動，享用餐點時也...
台灣三星與東方文華雅閣合作推出「點食晨金 #LetsGold」活動，享用餐點時也可試用Samsung新款手機以及AR特效，好吃又好玩。 記者鄭清元／攝影
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智慧手機、社群普及，很多人喜歡吃飯時手機也不離手。在「手機先食」當道下，台灣三星昨天宣布跨界攜手台北文華東方酒店米其林一星餐廳雅閣，由首席主廚謝文設計專屬菜單，限時限量推出科技美食饗宴，用餐結合手機大玩虛擬、擴增實境，從上菜到甜點上桌，全程席間都能毫無顧忌把玩手機。

為讓美食與科技交互激盪，台灣三星首度跨足精緻餐飲，跨界打造全球獨創的五感（視．幻．聽．嗅．味）體驗的美食饗宴，六月廿五日起開放預約體驗，要讓手機新技術遇上經典米其林料理。

這場名為「點食晨金＃LetsGold五感饗宴」，雅閣主廚謝文選用澎湖、屏東等在地食材，設計出星級菜單，選用法國麗固如意系列頂級餐盤，串聯Samsung Galaxy S9＋、虛擬實境Gear VR、Gear 360全景相機、AR技術及The Frame美學電視，都在用餐時可直接體驗。

台灣三星行銷處長劉姿瓘表示，中餐更能呈現藝術美感，也能凸顯在地食材，三星與台北文華東方雅閣餐廳三個月前展開前製作業，來回推敲餐盤、菜色、上菜順序與音樂等，適當拿捏六道佳餚與對應的科技體驗，做到不干擾飲食，又能充分把玩新科技。

從踏入包廂的第一刻，牆面上的美學電視直播廚房內場視訊，坐在餐桌前直接幫廚師們按讚。主廚謝文化身成虛擬動畫公仔，在桌邊幻化成串場主持人，餐盤前置放一支三星手機S9 Plus，能隨時查閱菜單、推播上菜流程。

透過科技體驗結合美食，餐飲不再僅限舌尖上的味覺，還能隨手體驗美食模式拍照、低光源拍照，AR特效可看到牛肝菌、姬松茸等珍貴食材跳進眼前的秘製高湯；澎湖龍蝦黃金焗上桌前，先用VR體驗海底世界。用餐結束前，再來一張讓三六○度全景大合照，讓賓客典藏無限回憶。

米其林澎湖
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