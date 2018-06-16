吃美食、瘋世足 端午連假百貨好好逛

2018-06-16 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱台北報導



微風松高NBA STORE單筆消費滿3,800元，加購價99元，即可獲得極限量足球國家隊抱枕，共10款。 圖／微風提供 分享 facebook

端午三天連假可以去哪找樂子呢？遠東百貨推出美國周，集結一系列美式美食與潮流服飾推出主題優惠。另外，逢世足賽開踢，百貨也推出世足賽轉播，吸引民眾到百貨吃美食、吹冷氣熱血看世足。

遠百推出再度與美國在台協會合作推出「夢幻美國周」，先在板橋大遠百、台中大遠百登場，緊接著在city’super接棒亮相。板橋大遠百即日起至6月26日於7樓活動中心展開。

板橋大遠百美國周吉力貝蝙蝠俠糖豆、超人糖豆、神力女超人糖豆原價99元，任選2包165元。 圖／遠百提供 分享 facebook

板橋大遠百推出美式街頭系列鞋款折扣5.6折起，Converse高筒帆布鞋基本款原價1,780元，特價1,490元，Converse Chuck Taylor 1970s復刻橙色帆布鞋原價2,680元，特價2,140元。New Balance USA 1400復古鞋原價7,950元，特價4,500元，New Balance USA 997復古鞋原價7,950元，特價4,900元。還有各式美式零食通通端出優惠價。活動期間持HAPPY GO卡消費滿額再抽美國來回機票。

另外，板橋大遠百與中華電信MOD合作，即日起於9樓威尼斯廣場推出世足賽轉播，以及眾多體育賽事，吸引運動迷們到百貨吹冷氣、吃美食、看球賽。

微風也推出一系列世足餐飲優惠。微風廣場ROSMARINO義式綜合烤肉大拼盤+當季指定啤酒4杯，原價3,520元，特價2,815元。微風松高美仕特海鮮牛排期間於開賽前30分鐘入櫃用餐，即可參與預測打折活動，成功預測冠軍隊伍，即可享結帳最高打5折。微風松高NBA STORE單筆消費滿3,800元，加購價99元，即可獲得極限量足球國家隊抱枕，共10款。