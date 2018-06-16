戴上幸運珠寶 迎閃耀祝福

2018-06-16 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ／台北報導



Lucky Motif Collection-Horseshoe日本Akoya珍珠18K白金墜鍊，49,000元。 圖／MIKIMOTO提供 分享 facebook

時序漸入盛夏，轉眼一年也將過半，歷經大半年的努力和消磨，此時的妳不僅需要輕盈涼爽的裝扮，還需要多些好運加持，MIKIMOTO、梵克雅寶、海瑞溫斯頓不約而同送上各種閃耀的幸運祝福，不只要妳好看，也要讓妳好運。

MIKIMOTO 珍珠幸運符

六月的誕生石是珍珠，六月也是學校和社會新鮮人準備面對新挑戰的時刻，「珍珠之王」MIKIMOTO一次蒐羅好運元素並結合日本Akoya珍珠，推出全新的Lucky Motif Collection，讓好運隨身。便於日常配戴的輕奢設計，以K金勾勒象徵好運的馬蹄鐵、幸運草、蝴蝶和通往幸福大門的鑰匙圖案，並點綴日本Akoya珍珠，輕盈優雅也易和既有首飾混搭，系列共有三款手鍊及三款墜鍊。

Alhambra 系列歷久彌新的設計，結合天然素材的絢麗色彩、符號、色彩及大大小小的圖案，結合幸運手勢，祝福美好人生。 圖／Van Cleef & Arpels提供 分享 facebook

梵克雅寶 經典四葉草

說起將珠寶結合好運，早在1920年代就把四葉幸運草融入珠寶設計的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最具代表性，創辦人的侄兒雅克雅寶 (JacquesArpels) 曾說「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」1968年起以四葉草為主首創Alhambra系列長項鍊，日常又精緻時尚的設計一推出便走紅，此後更與時並進，運用各種天然素材的色彩、符號及尺寸，讓該系列一直歷久彌新，成為品牌辨識度極高的經典設計。

今年正值Alhambra系列問世50周年紀念，梵克雅寶推出全新的Vintage Alhambra長項鍊和手鍊，以及Magic Alhambra耳環，展現灰色珍珠母貝的虹彩色澤，綻放閃鑽與漸層玫瑰金的炫目光芒。並以不同的幸運手勢拍攝形象廣告，重新詮釋這個經典的幸運象徵。

海瑞溫斯頓幸運墜飾系列都會特別款，台北款18K白金，價格店洽。 圖／海瑞溫斯頓提供 分享 facebook

海瑞溫斯頓 台北限定款

奢華貴氣的海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）也有輕盈時尚的幸運小品─Charms系列珠寶，既是手鍊吊墜也可轉換成鍊墜配戴，而且每款墜飾都蘊含意義，適合紀念不同時刻。如台北101專門店獨家販售八邊型標誌的HW Logo系列不只象徵品牌經典，也能代表Husband & Wife或Home & World。由於海瑞溫斯頓先生信賴美國郵政服務，將所有稀世美鑽以美國郵政的普通掛號信寄送，因此小巧的信箋也成吊飾造型，另有愛心造型；海瑞溫斯頓婚嫁珠寶系列最熱門的Logo訂婚鑽戒也縮成迷你版，另有都會特別款，透過圖騰展現各城市的特色與風格，翩翩起舞的蝴蝶鑽石墜飾便是台北限定款。