球賽必搭零食第2件5折 世足紀念球限量搶購

2018-06-15 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



四年一度的FIFA世界杯足球賽從6月14日開踢到7月15日決賽，球迷們看球賽怎可少了零食飲料呢？量飯店規畫球賽必搭零食專區，推出指定零食會員紅利點數15倍送、第二件5折超殺活動，還有世界盃酒王爭霸，來自世界各地超過200支以上知名啤酒，每滿299元送30元現金折價劵大優惠，以及2018世足紀念球及限量用品、親子小小運動營闖關活動等。

家樂福發言人蘇小真表示，家樂福從五月底就開始醞釀相關前導促銷活動，這次開賽期間適逢一年一度的啤酒博覽會，特別推出世界盃酒王爭霸，主打13支球隊國家代表啤酒、台灣精釀系列、酒評高分啤酒系列(全球著名啤酒瓶分網站之一評分) 、女性最愛戀夏微醺系列等。

此外，紅利點數15倍送的零食大賞，獨家推出球迷不可錯過的可口可樂玻璃瓶(250ml/79元)與罐裝FIFA紀念瓶(330ml/72元)系列，還有特定世足賽推出限量六國紀念足球，包括：法國、德國、巴西、葡萄牙、阿根廷、英格蘭(新品價469元/顆)，以及球衣、球鞋、足球門等，推出最低下殺7.5折與第2件5折、買1送1等優惠。

6月23日起在不同分店還有多場足球相關活動，包括：6月23日全台家樂福小小運動營運動闖關拿獎品，6月16日蘆洲店、6月17日中和店、6月24日彰化店成功店等花式足球表演，6月16日汐科店、6月17日竹北店、6月24日豐原店安平店等熱血足球舞蹈。