Skoda休旅Kodiaq 外溫內火最速頭銜到手

2018-06-16 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張振群 ╱台北報導



台灣目前仍處缺車狀態的Skoda Kodiaq休旅車，不僅要在10月推性能版本，同時日前更創下德國紐柏林北環賽道最速7人座休旅車紀錄。 圖／Skoda提供 分享 facebook

訴求務實的捷克汽車品牌Skoda，近年推出7人座休旅Kodiaq，由於空間表現出色且符合家庭用車，加上實惠的售價與充足的安全配備，一推出就在全球市場熱賣，目前台灣也是處於排隊候車的狀態。不過看似溫馨取向的休旅車，其實也有凶狠的一面，且上賽道後完全不留情面，一舉就拿下最速頭銜。

即將在今年10月於法國巴黎車展全球首發的Skoda Kodiaq vRS，不僅是品牌第二款性能車型，同時在日前更前往素有「綠色地獄」之稱的德國紐柏林（Nurburgring）北環賽道，挑戰最快單圈成績。最終以9分29秒84奪下紐柏林北環賽道最速7人座休旅車的頭銜，為新車正式發表前炒熱話題。

德國紐柏林（Nurburgring）北環賽道，為何在近年會成為許多車廠熱門的試驗場地呢？不僅因為這條賽道有相當充足的距離（22.8公里），同時更有多達172個不同幅度的彎道，加上順著山巒和森林環繞建造而成，不僅前後高低落差達300m，多變路況更考驗車輛性能、調校與賽車手的反應。

Skoda Kodiaq vRS除拿下紐柏林北環賽道最速7人座休旅外，這條賽道目前最快單圈紀錄保持者，是中國電動車廠NextEV Nio EP9，跑出6分45秒90成績。不過因為電動馬達與燃油引擎的輸出特性不同，若要嚴格區分，保時捷（Porsche）911 GT2 RS的6分47秒25成績，其實才是紐柏林北環賽道最快車款。

義大利Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio性能休旅，是目前德國紐柏林北環賽道紀錄中最快的休旅車。 圖／Alfa Romeo提供 分享 facebook

至於紐柏林北環賽道最速休旅車，是來自義大利的Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio，不過這款高性能休旅車台灣並無總代理，但可透過貿易商購得。另外，相同台灣沒有販售且也具備最速頭銜的還有Honda Civic Type R，以7分43秒80勇奪最速量產前驅車。重點是就算總代理沒導入，但還是有很多人透過貿易商入手且數量還不少。