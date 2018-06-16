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金車集團新餐廳 啤酒才是主角！

2018-06-16 00:30聯合報 記者羅建怡／台北報導

餐廳空間中以酒吧為核心，圍出如同BUCKSKIN柏克金品牌識別中馬蹄鐵般的U型。...
餐廳空間中以酒吧為核心，圍出如同BUCKSKIN柏克金品牌識別中馬蹄鐵般的U型。 圖／金車集團
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這家新餐廳，啤酒才是主角！金車集團「BUCKSKIN BEER」柏克金啤酒才剛上市，「BUCKSKIN BEERHOUSE」柏克金啤酒餐廳隨即在台北市信義區開幕，提供12款新研啤酒，同時推薦配搭的下酒菜，集團旗下的噶瑪蘭威士忌也入酒單，金車集團總經理李玉鼎表示，已有展店計畫，未來不排除「店中店」的模式，即擁有啤酒、威士忌的雙吧台。

金車集團在台灣第一間BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳，顛覆傳統餐酒館的飲食概念，完全從「啤酒」出發，所有餐點也環繞啤酒主題，啤酒入菜之外，也有噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇，從下酒菜、主菜、沙拉到湯品等約50多種菜色。

「BUCKSKIN蘑菇啤酒蝦」將德式啤酒融合進新鮮金車白蝦及蘑菇食材，新鮮多汁。...
「BUCKSKIN蘑菇啤酒蝦」將德式啤酒融合進新鮮金車白蝦及蘑菇食材，新鮮多汁。 圖／金車集團
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耗資千餘萬打造的BUCKSKIN BEERHOUSE，充滿德式風格。由於早期製酒時，使用全銅材質作為釀酒設備，因此「銅」含量成為影響啤酒品質的關鍵；從此精神延伸，餐廳空間大量使用古銅色的鍍鈦建材，像是古銅色呼應LOGO的馬蹄型吧檯、半開放式廚房的不銹鋼銀等，桌上倒掛而下的吊燈，片片古銅開展，有如一朵朵盛開的啤酒花， 這些金屬色也襯托出BUCKSKIN柏克金品牌主色「優雅藍」。獨特之處，還有主牆中央多根古銅金屬色的大型啤酒輸送管。

翻開菜單，12款啤酒居首，各自有建議搭配的菜色；像是開胃菜「BUCKSKIN啤酒肉凍」，以伊比利煙燻火腿搭配啤酒最是絕妙；前菜「鴨肝烤布蕾」則以清爽的鴨肝搭烤布蕾，沾上硬麵包，味蕾漸開；最推「BUCKSKIN蘑菇啤酒蝦」，這道菜將德式啤酒融入新鮮金車白蝦及蘑菇，湯汁沾麵包極其鮮美；「盤克夏戰斧豬排」採用獨家醃製醬料，表面酥脆、內裡柔嫩腴滑。壓軸美味當然是噶瑪蘭威士忌入味的「葡萄提拉米蘇」，以匙為單位，每人可以自己「挖一匙」，分享幸福味。

獨家的黑嘛嘛薯條，撒上獨家的梅乾菜粉，滋味鹹香，很搭德式黑啤酒。 圖／金車集團
獨家的黑嘛嘛薯條，撒上獨家的梅乾菜粉，滋味鹹香，很搭德式黑啤酒。 圖／金車集團
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即日起至7月31日，於平日午餐時段點選義大利麵、燉飯、主餐即贈本日沙拉或湯，加點飲料享8折優惠 ; 平日下午茶時段軟性飲料搭配任一甜點，優惠價290元 ；HAPPY HOUR時段啤酒第二杯半價。

店家資訊看這邊

地址：台北市信義區松仁路91號

時間：周日至四：11:30-23:00／周五、六及例假日前一天：11:30～隔日凌晨2:00

電話：02-2758-3655

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭義大利
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