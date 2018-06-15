吳姍儒自然捲、王心恬愛染髮 完美女人髮質就靠它

2018-06-15 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



甜心女神吳姍儒Sandy、名模王心恬今天（6/15）出席日本Moist Diane黛絲恩全新升級加強版Perfect Beauty完美女人洗髮護髮系列發表，吳姍儒說自己的自然捲已經到了「瘋子捲」的地步，就連髮型師都忍不住關切「真的不想燙直嗎」，王心恬則對髮色很善變，尤其去年底開始瘋狂漂髮，加上她又愛潛水、滑雪，對髮質頻頻重傷害，兩人都對用Moist Diane黛絲恩洗護髮後的漂亮髮質覺得驚豔。

吳姍儒說因為工作經常需要吹整頭髮，她的髮質毛躁且偏硬，使用Moist Diane黛絲恩Perfect Beauty完美女人系列解決了她一直以來的困擾，在洗髮後均勻用熱風吹整就可同時護髮，真的很方便；王心恬特別先用 Moist Diane黛絲恩Perfect Beauty完美女人系列洗護髮之後再到活動現場，她說「這應該是我近期來髮質最好的一次」。

Moist Diane黛絲恩是日本化妝品公司NatureLab旗下品牌，洗髮護髮系列添加摩洛哥有機堅果油，Perfect Beauty完美女人系列由日本超模Rola代言，採用有機植物堅果油及修護角蛋白養護配方，使用後散發甜果香氣，鑽石般菱格紋的優雅瓶身，讓原本單調的沐浴空間更時尚，在日本上市開賣10天就熱銷100萬瓶，等於平均每1秒賣出1瓶，打破Moist Diane發售5周年史上最佳成績。