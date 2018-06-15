迴轉壽司之戰開打！ 壽司郎、藏壽司各自出招

2018-06-15 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



又一家平價迴轉壽司插旗台灣，在日本擁有490家分店，堪稱日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」，今天於台北商圈正式開幕，儘管天氣不佳，仍吸引許多民眾排隊等候。而緊鄰在旁的藏壽司也在今天推出新口味，兩家業者各自出招，吸引顧客上門。

打著高CP值、高水準的壽司郎，這次來台開設旗艦店，不但引進APP軟體預約訂位，在壽司盤底下更醞藏玄機，引進IT技術，盤底置入晶片，來掌控食材新鮮度。壽司郎一盤售價40元起跳，店內有多達130種的口味可挑選，這次開幕主打3款期間限定口味、5款日本人氣口味，使用來自智利的新鮮海膽、生松葉蟹、鮪魚大腹，不手軟的食材用料，讓APP預約訂位滿到7月，不過，現場仍開放部分座位供現場民眾候位，但至少得排上2~3小時左右。