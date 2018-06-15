東京迪士尼史上最大擴建 打造冰雪奇緣等3大樂園

2018-06-15 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



東京迪士尼今年適逢開園35周年，日前業者公布開園以來規模最大的擴建計畫，預計將斥資2,500億日圓，打造包含冰雪奇緣、魔髮奇緣及彼得潘等三大主題樂園，新園區將有3座東京巨蛋大，目標2022年開幕，消息一出，讓迪士尼粉絲大呼「是時候該開始存錢了！」

東京迪士尼樂園這幾年面臨遊客成長趨緩的問題，主要在於園區內遊樂設施更新速度緩慢，加上排隊時間過長，使得回頭客入園次數減少。

然而在這幾年日本觀光立國的口號，加上東京即將迎接2020年龐大的奧運人潮商機，東京迪士尼先前就已經推出為期一年名為「Happiest Celebration！」的盛大慶典，園區內不僅換上許多應景裝飾，迪士尼飯店也提供限定的客房用品。

日前負責營運東京迪士尼度假區的Oriental Land公司又對外宣布，將斥資高達2,500億日圓（約新台幣687億元）進行擴建，將使用14萬平方公尺的空地用來打造新園區，同時，也在官網釋出多張主題樂園示意圖，像是「冰雪奇緣主題園區」將有被雪山包圍的艾倫戴爾王國及小鎮餐廳；「魔髮奇緣主題園區」則出現樂佩居住的高塔，還可望能搭上纜車遊覽，此外，「彼得潘主題樂園」則是將夢幻島結合3D特效，也可搭上遊船來趟探險。