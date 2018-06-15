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民進黨民調直直落 余天一句話點出關鍵原因

陳昌源第一次都獻給宇舶 AKEMI偏心巴西迷卡卡

2018-06-15 17:54聯合報 記者孫曼╱即時報導

世足賽本週開打，足球成全人類焦點。自2010年起已經第3次擔任官方時計的宇舶表（Hublot）發表全新Big Bang 2018世足賽官方腕表，是史上第一款可上場用的智能表。台法混血的退役國腳陳昌源（ 夏維耶 Xavier Chen）出席發表會，首次嘗試配戴智能表，對其功能感到相當驚艷，也表示自己多年前購買的第一枚腕表就是宇舶表，別有深刻情感。巴西日本混血的名模Akemi展演新表，則直言自己偏心巴西，最愛卡卡（Kaká）。至於日本？她笑說：「我有日本隊的T恤。」

去年退役的陳昌源，曾長期效力於比利時甲級足球聯賽球隊梅赫倫，所以他私心表示最希望比利時能奪冠，雖然現在擔任球評的他看好巴西和法國。陳昌源2010年時購買的第一枚腕表便是宇舶表，因為品牌長期直持足球運動，在深受歐洲球員喜愛。宇舶表也同時發表13位體壇傳奇巨星的王者宣言，冠軍團隊的陳昌源則提醒，求勝若渴的心態是贏球關鍵，與台灣足球員共勉。而他對於宇舶這樣頂級機械表品牌也有推出這麼先進摩登的智能表感到相當驚喜，並笑說，如果可以直接用手表看到進球的畫面就太完美了！

事實上，Big Bang 2018世足賽官方腕表的設計來自FIFA世界盃足球賽主辦單位的指定需求，是專為球賽裁判量身訂做的腕表，最大的特色便是能連線到由電子影像來精準判定足球軌跡的得分線科技（goal-line technology）系統，協助裁判更加明確地判定足球是否完全越過得分線。而球迷則可透過腕表的app應用程式，即時參與場上的所有狀況：得分數與得分者、紅牌與黃牌、 球員換人與比賽進行時間等，開賽前15分鐘提醒賽程時間等。除了世足相關功能，Big Bang 2018世足賽官方腕表也和一般智能表一樣，可與手機同步多種功能。除此之外，這款49毫米的鈦金屬腕表也備有專利「One Click」單鍵快拆式表帶系統，可輕鬆更換搭配隨附的兩條表帶，或另外選購符合各個參賽國家配色的表帶。

陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記...
陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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周定洋出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
周定洋出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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宇舶BIG BANG 2018世足賽官方腕表，49毫米鈦金屬表殼、附一條2018...
宇舶BIG BANG 2018世足賽官方腕表，49毫米鈦金屬表殼、附一條2018 FIFA世足賽標誌與Hublot字樣的運動彈性表帶及黑色天然橡膠表帶，16萬1,000元，限量2018只。圖／宇舶表提供
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宇舶BIG BANG 2018世足賽官方腕表，49毫米鈦金屬表殼、附一條2018...
宇舶BIG BANG 2018世足賽官方腕表，49毫米鈦金屬表殼、附一條2018 FIFA世足賽標誌與Hublot字樣的運動彈性表帶及黑色天然橡膠表帶，16萬1,000元，限量2018只。圖／宇舶表提供
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陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源（右二）與Akemi（左二）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動...
陳昌源（右二）與Akemi（左二）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶搭載宇舶專利「One Click」單...
宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶搭載宇舶專利「One Click」單鍵快拆式表帶系統，球迷也可另外選購符合各個參賽國家配色的表帶。圖／宇舶表提供
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陳昌源（右）與周定洋（左）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余...
陳昌源（右）與周定洋（左）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記...
陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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周定洋出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
周定洋出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源（右）與周定洋（左）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余...
陳昌源（右）與周定洋（左）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
陳昌源出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
Akemi出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記...
陳昌源（左）與Akemi（右）一同出席宇舶錶慶祝2018世界盃足球賽開賽活動。記者余承翰／攝影
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足球巴西比利時
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