陳昌源第一次都獻給宇舶 AKEMI偏心巴西迷卡卡

2018-06-15 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



世足賽本週開打，足球成全人類焦點。自2010年起已經第3次擔任官方時計的宇舶表（Hublot）發表全新Big Bang 2018世足賽官方腕表，是史上第一款可上場用的智能表。台法混血的退役國腳陳昌源（ 夏維耶 Xavier Chen）出席發表會，首次嘗試配戴智能表，對其功能感到相當驚艷，也表示自己多年前購買的第一枚腕表就是宇舶表，別有深刻情感。巴西日本混血的名模Akemi展演新表，則直言自己偏心巴西，最愛卡卡（Kaká）。至於日本？她笑說：「我有日本隊的T恤。」

去年退役的陳昌源，曾長期效力於比利時甲級足球聯賽球隊梅赫倫，所以他私心表示最希望比利時能奪冠，雖然現在擔任球評的他看好巴西和法國。陳昌源2010年時購買的第一枚腕表便是宇舶表，因為品牌長期直持足球運動，在深受歐洲球員喜愛。宇舶表也同時發表13位體壇傳奇巨星的王者宣言，冠軍團隊的陳昌源則提醒，求勝若渴的心態是贏球關鍵，與台灣足球員共勉。而他對於宇舶這樣頂級機械表品牌也有推出這麼先進摩登的智能表感到相當驚喜，並笑說，如果可以直接用手表看到進球的畫面就太完美了！