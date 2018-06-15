最有女力的展覽 這夏到百貨看展去

2018-06-15 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



自2011年起，新光三越每年夏天舉辦的「這夏系列」活動，已跟著數百萬消費者一起走過數個盛夏時光，今年「這夏聽她說」，邀請台灣各領域創作者以「她」為主題的創作成果，由兩個系列的展覽串起「她」們的故事，這個夏天要透過女力打動你的心。

新光三越A9「我的心裡只有她」規劃7大展區，專精戲偶創作的三昧堂與台灣三位大師合作三種不同主題的創作，呈現台灣在地藝術文化的美好；賦予京劇新面貌的京劇小姐錢宇珊，用另一種視角呈現京劇表演沒告訴你的事。承襲傳統捏麵技藝的黃勻弦，以台灣為故事背景用捏麵人創作。林嘉妮的雕塑作品，用線條與色彩表現女人力量。藺子工作室與阿嬤們用藺草記憶讓傳統編織走向現代生活。獨立樂團林瑪黛以音樂創作與插畫家、關節人偶、動畫師等創作者合作等主題展區。

除了展區，還有假日展演，展覽期間，每周末都與參展藝術家們推出不同的特色活動，包含編劇歌手鄭宜農、新生代爵士女聲9m88的音樂演出、臺虎精釀釀酒師許若瑋的啤酒風味品評、三昧堂粉絲同樂會、Naughty Swing搖擺舞體驗教學、藺編匠人有約、視障咖啡師林佳箴咖啡講座等。