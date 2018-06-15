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寶格麗翻轉經典 舒淇跟著玩起來

2018-06-15 17:37聯合報 記者陳若齡╱即時報導

繽紛色彩令人愉悅也富有變化，成為近年高級珠寶品牌翻玩經典的重要元素，以彩寶著稱的寶格麗（BVLGARI）代表性的BVLGARI BVLGARI系列珠寶今年便結合綠、紅、黑、白等寶石色彩大玩翻轉遊戲，另外色調誘人的義大利冰淇淋gelato也成為靈感來源打造了BVLGARI BVLGARI Gelati珠寶，各向70與80年代的流行藝術致意，皆勾起舒淇童心，戴上珠寶俏皮自拍。

1977年第一款BVLGARI BVLGARI腕表推出，以古幣周邊的雕刻文字為設計靈感，首次在腕表上鐫刻古老的羅馬字母「V」，象徵寶格麗，表圈鐫刻「BVLGARI ROMA」字樣，至今仍是品牌的經典象徵。1996年該系列首度推出珠寶，手鐲與戒指上刻印著雙BVLGARI標誌，並在兩字中間鑲嵌單顆鑽石，初代BVLGARI BVLGARI 珠寶捕捉簡單的羅馬建築之美，體現羅馬根源的精神也展現日常配戴樂趣。

BVLGARI BVLGARI系列新品今年加入更多符合義大利精神的玩樂元素，採用18K玫瑰金打造的單只耳環、開放式手鐲及旋轉造型戒指，結合孔雀石、紅玉髓以及黑色縞瑪瑙，戒指和手環都延續了2015年所推出的BVLGARI BVLGARI Cuore系列特色，可以翻轉，如一面是紅玉髓，另一面是珍珠母貝，可隨心情和穿搭變化。單只販售的耳環有綠、紅、黑、白和鑽石五款設計，可以單邊或不對稱配戴，充分滿足mix and match潮流趨勢。同系列還有對抗豔陽必備的太陽眼鏡。

BVLGARI BVLGARI Gelati珠寶，則是延續寶格麗1980年代創作的甜點主題，運用白色珍珠母貝、黑色縞瑪瑙和綠色孔雀石推出鑲有珍貴寶石的冰棒造型胸針、手鍊和開放式戒指。小巧可愛的冰棒都設計成咬了一口的樣子，生動傳遞垂涎欲滴的可口誘惑魅力、義式即時享樂經神，以及品牌精緻工藝。

BVLGARI BVLGARI系列太陽眼鏡，半框飛行太陽眼鏡，鏡架側面彩寶設計靈...
BVLGARI BVLGARI系列太陽眼鏡，半框飛行太陽眼鏡，鏡架側面彩寶設計靈感來自珠寶和配件，為經典增添現代氣息，16,100元。圖／BVLGARI提供
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舒淇配戴的BVLGARI BVLGARI Gelati系列孔雀石及鑽石玫瑰金戒指...
舒淇配戴的BVLGARI BVLGARI Gelati系列孔雀石及鑽石玫瑰金戒指，73,700元。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI MAKE YOUR PAIR系列鑽石玫瑰金耳環，...
BVLGARI BVLGARI MAKE YOUR PAIR系列鑽石玫瑰金耳環，34,800元。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝及紅玉髓玫瑰金翻轉式戒指，18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝和紅玉髓，70,800。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝及紅玉隨玫瑰金翻轉式手環，153,300元。圖／BVLGARI提供
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全新BVLGARI BVLGARI系列珠寶，皆採用18K玫瑰金材質搭配雙面可翻轉的寶石。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI Gelati系列珍珠母貝及鑽石玫瑰金手鍊，69,...
BVLGARI BVLGARI Gelati系列珍珠母貝及鑽石玫瑰金手鍊，69,500元。圖／BVLGARI提供
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舒淇配戴BVLGARI BVLGARI系列孔雀石及鑽石玫瑰金翻轉式戒指。圖／摘自...
舒淇配戴BVLGARI BVLGARI系列孔雀石及鑽石玫瑰金翻轉式戒指。圖／摘自Instagram@sqwhat
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BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝、孔雀石及縞瑪瑙玫瑰金翻轉式手環，156,500元。圖／BVLGARI提供
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舒淇配戴的BVLGARI BVLGARI系列孔雀石及鑽石玫瑰金翻轉式戒指104,...
舒淇配戴的BVLGARI BVLGARI系列孔雀石及鑽石玫瑰金翻轉式戒指104,300元。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI Gelati系列珍珠母貝及鑽石玫瑰金胸針，18K玫瑰金鑲飾珍珠母貝及20顆密鑲鑽石，123,300元。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI系列太陽眼鏡，半框飛行太陽眼鏡，鏡架側面彩寶設計靈感來自珠寶和配件，為經典增添現代氣息，16,100元。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI MAKE YOUR PAIR系列黑縞瑪瑙玫瑰金單邊耳釘式耳環，23,700元。圖／BVLGARI提供
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全新BVLGARI BVLGARI Gelati珠寶，延續寶格麗1980年代創作...
全新BVLGARI BVLGARI Gelati珠寶，延續寶格麗1980年代創作的甜點主題，推出鑲有珍貴寶石的雪糕造型胸針、戒指和手鍊。圖／BVLGARI提供
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BVLGARI BVLGARI Gelati系列黑縞瑪瑙及鑽石玫瑰金胸針，18K...
BVLGARI BVLGARI Gelati系列黑縞瑪瑙及鑽石玫瑰金胸針，18K玫瑰金鑲飾黑縞瑪瑙及24顆密鑲鑽石，123,300元。圖／BVLGARI提供
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舒淇配戴BVLGARI BVLGARI Gelati系列孔雀石及鑽石玫瑰金戒指。...
舒淇配戴BVLGARI BVLGARI Gelati系列孔雀石及鑽石玫瑰金戒指。圖／摘自Instagram@sqwhat
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BVLGARI BVLGARI Gelati系列珍珠母貝及鑽石玫瑰金手鍊，69,...
BVLGARI BVLGARI Gelati系列珍珠母貝及鑽石玫瑰金手鍊，69,500元。圖／BVLGARI提供
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珠寶義大利
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