寶格麗翻轉經典 舒淇跟著玩起來

2018-06-15 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



繽紛色彩令人愉悅也富有變化，成為近年高級珠寶品牌翻玩經典的重要元素，以彩寶著稱的寶格麗（BVLGARI）代表性的BVLGARI BVLGARI系列珠寶今年便結合綠、紅、黑、白等寶石色彩大玩翻轉遊戲，另外色調誘人的義大利冰淇淋gelato也成為靈感來源打造了BVLGARI BVLGARI Gelati珠寶，各向70與80年代的流行藝術致意，皆勾起舒淇童心，戴上珠寶俏皮自拍。

1977年第一款BVLGARI BVLGARI腕表推出，以古幣周邊的雕刻文字為設計靈感，首次在腕表上鐫刻古老的羅馬字母「V」，象徵寶格麗，表圈鐫刻「BVLGARI ROMA」字樣，至今仍是品牌的經典象徵。1996年該系列首度推出珠寶，手鐲與戒指上刻印著雙BVLGARI標誌，並在兩字中間鑲嵌單顆鑽石，初代BVLGARI BVLGARI 珠寶捕捉簡單的羅馬建築之美，體現羅馬根源的精神也展現日常配戴樂趣。

BVLGARI BVLGARI系列新品今年加入更多符合義大利精神的玩樂元素，採用18K玫瑰金打造的單只耳環、開放式手鐲及旋轉造型戒指，結合孔雀石、紅玉髓以及黑色縞瑪瑙，戒指和手環都延續了2015年所推出的BVLGARI BVLGARI Cuore系列特色，可以翻轉，如一面是紅玉髓，另一面是珍珠母貝，可隨心情和穿搭變化。單只販售的耳環有綠、紅、黑、白和鑽石五款設計，可以單邊或不對稱配戴，充分滿足mix and match潮流趨勢。同系列還有對抗豔陽必備的太陽眼鏡。