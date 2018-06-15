米其林新吃法！三星、雅閣攜手打造點食晨金五感饗宴

2018-06-15 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



科技與美食看似領域截然不同，卻能交互激盪出食尚新視野，台灣三星首度跨足Fine Dining餐飲，攜手台北文華東方酒店米其林一星餐廳雅閣，跨界打造全球獨創的「點食晨金＃LetsGold五感饗宴」，除了雅閣首席主廚謝文選用台灣在地食材設計的星級菜單，席間更結合三星旗艦機皇Samsung Galaxy S9＋、虛擬實境Gear VR、Gear 360全景相機、AR技術及The Frame美學電視等科技串聯，打造五感的科技美食體驗。

「點食晨金＃LetsGold五感饗宴」以三星新推出的Samsung Galaxy S9＋新色「晨漾金」為靈感，將雅閣專屬包廂變身為璀璨金色，金色意象更貫穿用餐全程，依據菜餚特別選用法國麗固（LEGLE FRANCE）如意系列頂級餐盤，雅閣主廚謝文親自嚴選澎湖、屏東等台灣食材新鮮直送，將每道菜幻化為閃耀奪目的藝術品。6道菜各有專屬上菜程序，透過不同科技體驗佐菜，讓享用美食變得更好玩，甚至每道菜伴隨的音樂都不同。

採用電子數位菜單的「點食晨金＃LetsGold五感饗宴」，每位用餐者座位前都擺放著一支Samsung Galaxy S9＋，不僅可以隨時查閱菜單，還會推播下一道上菜程序，也可隨時用來拍照；主廚謝文化身AR Emoji虛擬人偶，帶領饕客進入饗宴。全席共有6道佳餚，開胃頭盤精選屏東內埔幼豬，每日溫體新鮮直送，醃製、烘烤後，外皮金黃酥脆，口感極佳；牛肝菌姬松茸燉鮮鮑選用澎湖野生鮮鮑，配上慢火燉熬的秘製高湯，滋味甘甜豐厚；龍蝦黃金焗以肉質鮮甜飽滿的新鮮澎湖野生龍蝦鋪上起士牛油焗烤；蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒是主廚經典料理；雅閣主廚炒飯將東港烏魚子與櫻花蝦切丁，與日本鮮干貝、番茄等餡料大火拌炒，再加入宜蘭三星蔥花；雅閣經典的黑金流沙包混入南投竹炭粉製成的麵皮，搭配特製鹹香濃郁的流沙內餡，甜而不膩。

享用湯品前，開啟Samsung Galaxy S9＋鏡頭即可透過螢幕看到牛肝菌、姬松茸等珍貴食材一個個生動地躍進眼前的湯碗中，趣味橫生；龍蝦黃金焗上桌前戴著Samsung Gear VR，體驗在360度海底世界尋找龍蝦和各種海洋生物，摘下VR後鮮美的龍蝦已幻化為桌上珍饕；蒜香黑椒美國安格斯牛柳粒就是要搭佐美酒，品嘗的同時可利用Bixby即時查詢酒標，一窺佳釀的產地及年份，Samsung Galaxy S9＋的F1.5大光圈及食物模式，讓人人都能隨手拍出的出色的美食照；用餐結束後主廚謝文的AR虛擬人偶還會獻上一封小情書。

現代人用餐前偏愛先「餵手機」，「點食晨金＃LetsGold五感饗宴」從食材選擇、菜餚烹調到食器盛盤等都經過精心設計與挑選，法國麗固如意系列餐盤帶有金邊的盤飾除了更顯貴氣，如意大紅色釉小湯鍋碗的立體的形狀更能讓湯品長時間維持在65度的最佳食用溫度，避免拍照後湯品變冷，雅閣主廚炒飯也特別選用有碗蓋的如意白玉黃金碗，不僅保溫，掀蓋的瞬間更是香氣撲鼻，處處可見用心。