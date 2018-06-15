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udn買東西今晚限定3小時加碼 消費回饋3% LINE Points

2018-06-15 17:16聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

udn買東西購物平台，與LINE購物於6月15日推出全站消費享3% LINE Points回饋，自21:00~23:59透過LINE購物介面進入udn買東西平台消費，享超值4大回饋，還有眾多精選熱銷商品優惠下殺。udn買東西更推出從對岸一路延燒到台灣的618年中大促活動，Canon數位相機驚爆價999元，讓你搶得最瘋狂，買得最划算！

6月15日21:00至23:59推出下殺特惠，透過Line購物至udn全站消費享...
6月15日21:00至23:59推出下殺特惠，透過Line購物至udn全站消費享3 % LINE Points回饋。圖由udn買東西提供。
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回饋秘笈1 LINE購物結帳 享3% LINE Points回饋

於6月15日21：00至23：59，透過「LINE購物」至udn買東西完成結帳可享3% LINE Points回饋，讓你買愈多賺愈多。

回饋秘笈2 udn買東西再送你1%購物金回饋

udn買東西推出購物金1%回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
udn買東西推出購物金1%回饋，買越多賺越多。圖由udn買東西提供。
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即日起至12月31日止，至udn買東西購物可享1%購物金回饋。全站商品消費返利，讓你買得超划算盡興。

回饋秘笈3 udn買東西消費滿額可享10%回饋

udn買東西推出全站活動回饋，即日起至6月30日止，單筆購物車結帳發票實付金額滿2000元(含)以上回饋200購物金。

回饋秘笈4 17大銀行刷卡 天天享回饋

udn買東西自即日起至6月30日止推出17大銀行天天刷卡享回饋，最高送您10%刷...
udn買東西自即日起至6月30日止推出17大銀行天天刷卡享回饋，最高送您10%刷卡金，聰明購物享優惠。圖由udn買東西提供。
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6月份推出銀行刷卡回饋活動，17大銀行天天刷卡享回饋，最高送10%刷卡金，星展銀行推出每週二消費每滿1,000送100元禮券，當月單筆滿15,000元就送1,500元禮券。滙豐銀行每週三單筆滿1,000加碼送100刷卡金，當月累積消費滿5,000送400刷卡金，累積滿15,000送1,500刷卡金。凱基銀行每週四單筆消費滿1,000元就送100刷卡金。聯邦銀行每週五單筆消費滿1,000就送100刷卡金。讓你天天刷卡都有驚喜回饋，為自己省荷包又能效率購物喔！

一日限定 爆殺回饋商品

【Apple】2018新版 iPad 32G WiFi版於6月15日21:00至...
【Apple】2018新版 iPad 32G WiFi版於6月15日21:00至23:59只要10,499元，再送你3%LINE Points回饋。圖由廠商提供。
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覺得筆記型電腦有點笨重無法輕鬆攜帶，但又不想傷眼睛看過小的螢幕嗎？推薦【Apple】2018新版 iPad 32G WiFi版，現在購買只要10,499元，再送你3%LINE Points回饋，它具備充沛效能且輕薄好攜帶，能同時執行多個app，你可以一邊撰寫業務計畫，一邊在網路上查資料，還能跟同事FaceTime通話。可以讓你一心多用，多工處理就是這麼輕鬆愉快。

【一點絕】2%凝膠餌劑(30g)於6月15日21:00至23:59只要999元，...
【一點絕】2%凝膠餌劑(30g)於6月15日21:00至23:59只要999元，再送你3%LINE Points回饋。圖由廠商提供。
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夏天到了，無論是各種蚊蟲或是蟑螂螞蟻都容易孳生，有「小強最後的晚餐」之稱的一點絕2%凝膠餌劑，只要999元再回饋3% LINE Points，一點絕的餌膠特色就在於連鎖殺蟑效應，藉由蟑螂的「食屍性」將藥劑散播於整個巢穴中。衛生安全且無任何氣味，點擊在角落及黑暗處，完全不占據空間，讓家中環境依然乾乾淨淨。

【Healthlead】日式迷你防潮除濕機於6月15日21:00至23:59只要...
【Healthlead】日式迷你防潮除濕機於6月15日21:00至23:59只要1,899元，再送你3% LINE Points回饋。圖由廠商提供。
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每年5月到6月份的梅雨季節，不僅為台灣炎熱的夏季帶來豐沛雨量，更讓空氣溼度飆升，許多氣喘及過敏疾病也容易產生，推薦德國Healthlead日式迷你防潮除濕機，是除濕機中的長銷熱賣款，只要1,899元再給你3% LINE Points回饋，採用最新半導體電子晶片除濕技術，有別於傳統壓縮機式除濕機，運轉時低噪音，讓你整夜都好眠，水滿自動停機，省電節能無污染，給你節能更環保，體積小巧只有1.6公斤，十分輕巧好收納，適用各種小空間，從今天起，在家裡放台迷你防潮除濕機，雨季也能享受好空氣。

618年中大促 6月18日至22日連續4天瘋搶破盤價商品

udn買東西自6月18日至6月22日止推出618年中大促，全站單筆消費滿2,00...
udn買東西自6月18日至6月22日止推出618年中大促，全站單筆消費滿2,000再送200，聰明購物享優惠。圖由udn買東西提供。
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udn買東西在6月18日至22日連續4天推出618年中大促，眾多破盤價商品等你來搶購，全站單筆消費滿2,000送200禮券，滿5,000登記送500禮券，更推出限定加碼，單筆消費滿1,000元登記抽日本沖繩來回機票，眾多商品驚爆價格，例如Canon數位相機限定下殺2折只要999元。還有可以自訂背光的羅技PRODIGY RGB遊戲鍵盤G213加Prodigy有線光學滑鼠G102，整套只要1,490元。促銷優惠更推出只要618元均一價格的瘋殺專區，想要搶到物超所值的商品，快來udn買東西尋寶吧。

【羅技 Logitech 】 PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 + P...
【羅技 Logitech 】 PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 + Prodigy 有線光學滑鼠 G102於6月18日促銷活動期間限定只要1,490元，消費滿額再送你禮券回饋。圖由廠商提供。
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