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影／命大！Volvo正面對決大卡車 車頭全毀駕駛生還

名模網紅都拉上一把 萬寶龍全新行李箱機能強又帥

2018-06-15 17:03聯合報 記者孫曼╱即時報導

第93屆Pitti Uomo男裝展於義大利佛羅倫斯登場，精品品牌萬寶龍（Montblanc）於男裝展期間假 Limonaia Corsini莊園發表全新「#MY4810」系列行李箱，是品牌第一款拉桿行李。現場眾星雲集，除了駐場藝術家，包括奧斯卡史上最年輕的影帝Adrien Brody、德國超模Toni Garrn、英國當紅饒舌歌手 Tinie Tempah、義大利人氣部落客Valentina Ferragni與男友Luca Vezil 、被喻為英國最會穿衣服男人的Matthew Zorpas 等都共襄盛舉。

以探險精神為設計靈感的全新萬寶龍「#MY4810」系列行李箱，共推出5種不同尺寸的拉桿式行李箱，針對不同需求的現代旅行者打造，兼具義大利技術、德國機械力學以及日本高性能科技：義大利皮件工藝為輕盈的聚碳酸酯行李箱殼滾上邊條，搭配360度日本製滾珠軸承滾輪，與德國的多段式手把結構、以精確調整手把高度。此外，內部的拉鍊式收納袋採用萬寶龍屏蔽技術（無線射頻辨識 RFID阻擋襯裡），並配有嵌入式海關鎖（TSA lock），確保內裝行李的安全。共有2輪機長箱、2款4輪登機箱、中小型與中大型拉桿式行李箱。

（左起）萬寶龍#MY4810黑色4輪登機箱，21,700元；附前袋4輪登機箱，2...
（左起）萬寶龍#MY4810黑色4輪登機箱，21,700元；附前袋4輪登機箱，26,600元。圖／萬寶龍提供
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全新萬寶龍「#MY4810」系列行李箱，共推出5種不同尺寸的拉桿式行李箱，針對不...
全新萬寶龍「#MY4810」系列行李箱，共推出5種不同尺寸的拉桿式行李箱，針對不同需求的現代旅行者打造。圖／萬寶龍提供
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社交名流Carlo Sestini出席萬寶龍#MY4810系列行李箱活動。圖／萬...
社交名流Carlo Sestini出席萬寶龍#MY4810系列行李箱活動。圖／萬寶龍提供
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被喻為英國最會穿衣服男人的Matthew Zorpas出席萬寶龍#MY4810系...
被喻為英國最會穿衣服男人的Matthew Zorpas出席萬寶龍#MY4810系列行李箱活動。圖／萬寶龍提供
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萬寶龍推出全新的#MY4810系列拉桿行李系列。圖／萬寶龍提供
萬寶龍推出全新的#MY4810系列拉桿行李系列。圖／萬寶龍提供
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（左起）英國當紅饒舌歌手Tinie Tempah、奧斯卡影帝Adrien Bro...
（左起）英國當紅饒舌歌手Tinie Tempah、奧斯卡影帝Adrien Brody出席萬寶龍#MY4810行李箱系列發表會。圖／萬寶龍提供
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118726 萬寶龍#MY4810 黑色登機箱，NT$23,000。圖／萬寶龍提...
118726 萬寶龍#MY4810 黑色登機箱，NT$23,000。圖／萬寶龍提供
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英國當紅饒舌歌手 Tinie Tempah擔任活動DJ。圖／萬寶龍提供
英國當紅饒舌歌手 Tinie Tempah擔任活動DJ。圖／萬寶龍提供
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義大利人氣部落客Valentina Ferragni出席萬寶龍#MY4810系列...
義大利人氣部落客Valentina Ferragni出席萬寶龍#MY4810系列行李箱活動。圖／萬寶龍提供
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