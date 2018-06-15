名模網紅都拉上一把 萬寶龍全新行李箱機能強又帥

2018-06-15 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



第93屆Pitti Uomo男裝展於義大利佛羅倫斯登場，精品品牌萬寶龍（Montblanc）於男裝展期間假 Limonaia Corsini莊園發表全新「#MY4810」系列行李箱，是品牌第一款拉桿行李。現場眾星雲集，除了駐場藝術家，包括奧斯卡史上最年輕的影帝Adrien Brody、德國超模Toni Garrn、英國當紅饒舌歌手 Tinie Tempah、義大利人氣部落客Valentina Ferragni與男友Luca Vezil 、被喻為英國最會穿衣服男人的Matthew Zorpas 等都共襄盛舉。