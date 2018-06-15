年輕設計師的時代！BV宣布接手新人是…

2018-06-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



義大利精品品牌 Bottega Veneta（簡稱BV）宣布將由年僅32歲的英籍設計師Daniel Lee於7月1日起正式接手品牌創意總監一職 ，取代日前離開的Tomas Maier。

畢業於Central Saint Martins 的Daniel Lee原本擔任Céline的時裝總監，之前也曾任職於Maison Margiela、Balenciaga 、Donna Karan等一線設計師品牌。外電指出，將Daniel Lee從對手LVMH集團挖來的開雲（Kering）集團的主席兼CEO François-Henri Pinault，擅長發掘一線品牌默默無名的設計師，例如他所發掘的Alessandro Michele，其所掌理的古馳（Gucci）目前已經成為開雲旗下目前最賺錢的品牌。