搶世足賽商機 全國電祭出電視82折起

2018-06-15 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



世足賽熱血本周開踢，緊接著8月也將有亞運接棒登場，帶動市場上大尺寸電視的需求，全國電子「視界盃」即日起於全台門市同步開跑，由Panasonic、LG、SAMSUNG、SONY、CHIMEI、SAMPO、TECO等各名牌、大4K電視領軍。

全國電表示，6月22日前購買全館指定機種電視推出82折起優惠，有的機種甚至可省下數千元到近萬元，另外，購買LG品牌電視加碼再享「99元加購得市價2,380元的菲姐不鏽鋼鍋」、「抽LG奈米4K電視等大獎」及「送限量世足T、馬克杯」多重優惠。

全國電指出，電視單價越來越親民，加上顯示技術越來越好，民眾能以更超值的價格享受到更好的視覺饗宴。4K電視已成為目前市場的主力銷售類別，隨著OLED技術漸成熟，選擇性也越來越多，是下個明日之星。目前市場上的主流尺寸主要落在55-65吋之間，搭上世足熱，預估熱賣尺寸還有再往更大尺寸發展的趨勢。全國電子搭上世足風潮，針對4K及大尺寸電視推出系列優惠活動，預計也將再帶動大尺寸及4K電視有一成以上的成長幅度。

世足熱延燒全球，除了透過大螢幕享受全視野的精采賽事，出門在外也能利用手機掌握場場好球。全國電全台門市銷售包括APPLE、SAMSUNG、HTC、SONY、ASUS、OPPO、BenQ、NOKIA、HUAWEI、VIVO、MOTOROLA、BENTEN各大知名品牌手機，於即日起到6月底，推出買手機享店內驚爆優惠價，還有30期免息分期，大大降低換購手機負擔，另外再瘋狂加碼送LiTV豪華組合餐VIP 30天月卡，邀請全民一同跟上世足賽風潮。