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台灣第一、全球第三間「獺祭吧」 即起快閃台北晶華

2018-06-15 12:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

擁有日本國酒美譽的「獺祭清酒」登臨台北！全球第三間「獺祭吧」即日起至7月31日進駐晶華酒店二樓上庭酒廊，此快閃店將帶來一系列獺祭經典清酒，包括獺祭二割三分、獺祭三割九分、獺祭50、獺祭發泡濁酒50，以及磨之先驅等。酒店團隊更以獺祭50為主軸推出多款創新調酒，現場還引進VR眼鏡，在品酒的同時，也可身歷其境、一窺獺祭製酒的精釀過程。

「獺祭」的品牌名稱，來自釀造酒廠所在地的地名─獺越，相傳當地會出現年老的河獺，變身為小孩模樣，將捕獲的魚貝排列在岸上，猶如豐盛的祭典一般，因此，取其地名一字與河獺的習性，稱之為「獺祭」。獺祭清酒是以「精米步合度」的方式釀造清酒，並以數字展現酒名，使用頂級造酒米「山田錦」為原料，先將米經過碾磨以去除多餘的雜質再進行釀造，造就出散發撲鼻酒香、口感清雅圓潤的美妙滋味。

本次快閃的獺祭吧，是繼東京銀座、法國巴黎兩家之外，全球第三間獨家授權的據點。單杯售價220~420元，瓶裝價格自780~13,800元不等，創新調酒每款320元；點選獺祭任一酒品，可以599元優惠價任選3款佐酒佳餚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球第三間獺祭吧，將自即日起至7月31日進駐二樓上庭酒廊，開設為期間限定的快閃店...
全球第三間獺祭吧，將自即日起至7月31日進駐二樓上庭酒廊，開設為期間限定的快閃店。圖／台北晶華酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
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