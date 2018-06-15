15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



以獨特口味湯底、「湯鮮料正」出名的馥臨港式火鍋，無預警在粉絲團上公布「感謝有您!!由於租約因素馥臨港式火鍋將結束營業，兩店結束日期如下：基隆路通化店107年7月8日，市民大道總店107年8月5日，非常感謝各位饕客15年來喜愛我們的口味。期待大家在馥臨火鍋結束前，與我們再次相聚」。

昨晚訊息一公布，粉絲專頁上留言湧進，惋惜聲不斷。記者去電，店家尚未營業，暫無法取得說法。

圖／翻攝自臉書 分享 facebook

台灣強調「港式火鍋專賣」的店家並不多，馥臨港式火鍋一推出，即吸引許多嘗鮮客，其中「養生花雕湯鍋」是15年不變的招牌鍋底，此外也有經典港式口味香菜皮蛋湯、胡椒豬肚湯等。相較於一般的自助無限火鍋店，馥臨的香港師傅每天製作醉雞、手工蝦漿、花枝丸、現包雲吞，同樣無限量供應，以此特色，殺出「吃到飽」的新路。

網友評價頗高，「絕對要點店家花雕雞的湯底，不然一定會後悔」，「另外一種就選川府麻辣口味平衡一下」，「雖然是吃到飽，但是這間的花雕雞絕對不含糊，帶一點點酒味，雞肉的肉質可是鮮嫩多汁，一上鍋根本是秒殺」。