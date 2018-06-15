法國貴族的養膚秘方 全能乳液經典配方38年不變

2018-06-15 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



有著「乳液界精品」美名的Sisley全能乳液，38年經典配方一直都沒有改變，從數十年前的法國貴族養膚秘方，到時至今日成為現代女性對抗弱敏、乾敏等肌膚敏感問題，既經典也是創新現代的養膚配方，讓頂級美肌保養掀起一股復古風。 全能乳液，定價7200元。 圖／Sisley提供 分享 facebook

天然植萃養膚的觀念，很早就在法國貴族間流傳了，Sisley全能乳液裡頭涵蓋超過26種植物成份，其中尤其特別精選「6年頂級韓國高麗蔘」。Sisley表示，因其富含人蔘皂苷，可使肌膚有更強抵禦力面對外界環境傷害，訴求以養生的概念，養出肌膚的好體質，並能使肌膚呈現自然紅潤氣色。

此外，Sisley全能乳液還運用有神仙草美名的積雪草，能加強肌膚的修護功能，還有木賊，其富含微量元素，能鎮靜舒緩並修護肌膚，以及迷迭香萃取，能延緩肌膚老化，而蛇麻草萃取，則富含鎂、鉀、磷或鈣等礦物質，亦能對抗肌膚老化。

38年經典配方歷久不衰，但今年Sisley則將為「全能乳液」換上充滿生命力的紅色新裝，透過與藝術家Elzieta Radziwill合作，打造全新限量瓶身，以紅色與柔嫩的粉紅色揉合，加上珍貴的黃金點綴，鮮豔繁茂的花朵與蝴蝶交織散落於瓶身與外盒包裝，彷彿正為著植物的力量齊聲喝采，7月1日上市。