再婚率提高 婚宴市場嘗商機

2018-06-15 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



晶華宴會廳事業部副總經理丁秀卿表示，雖然少子化及不婚主義興起，影響婚宴市場，但現代人愈加重視「自主意識」，不會讓自己委屈不開心，所以離婚率高、但再婚率也隨之提升，反而彌補因不婚而少掉的市場。

台灣社會「晚婚」情形嚴重，內政部統計，截至2016年底，20～40歲人口有高達440萬人未婚。這個數字對婚宴市場來說，不啻是個警訊。

一手打造晶華宴會廳事業的丁秀卿分析，台灣婚宴市場正面臨三個問題：晚婚、不婚及人口外移，使婚宴市場難以成長，但仍有基本盤支撐，不會萎縮太嚴重。

但丁秀卿發現，儘管不婚、晚婚人口增加，但再婚人口也逐步提升，彌補婚宴市場被不婚及晚婚侵蝕掉的市場。

她解釋，現代人自主意識高，以前礙於世俗眼光，不敢輕易離婚或再婚，如今觀念改變，「多疼愛自己」或「不願受委屈」的想法正在抬頭，因此認為另一半不再適合自己時，更勇於結束姻緣，也更願意在離婚後，尋找人生下個階段的伴侶。

因為結婚的人變少，飯店業的婚宴價格開始配合專案下殺，要把更多婚宴會館的客人搶過來，也使宴會占飯店整體營收比重提高。以台北六福萬怡酒店來說，宴會營收占整體餐飲營收近四成，較2016年成長六成之多。