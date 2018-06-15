跳脫可愛卡通風 設計師操刀舒潔面紙變身時尚潮配件

2018-06-15 08:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全球第一包面紙變潮了！美國品牌舒潔（Kleenex）在1924年推出全球首創的面紙個人清潔衛生用品，而在2018年夏天，舒潔則讓面紙變潮了，品牌首度跨界與國際時尚設計師Daniel Wong合作。

Daniel Wong表示，時尚與生活密不可分，生活中的許多微小細節與體驗都可以成為時尚創作的養分，以面紙來說，它是每個人生活中無所不在、如影隨形的物品，許多生活重要時刻都需要它的存在，而這一次他是透過設計，讓面紙這產品跳脫功能面，成為展現個人時尚生活態度的配件。

聊起主要設計概念，Daniel Wong指出，他在設計中放進10種象徵不同特質的正能量動物，包括：烏龜、熊、海星、無尾熊、公雞、海豚、燕子、狗、鹿、和貓頭鷹等，每一種動物都代表一種特質，例如勤奮努力、自信勇氣、幸福、快樂、決心、平衡、吉祥、忠誠、堅毅、以及平安與智慧，將面紙化身成幸運符，傳遞人人都需要的正能量。

舒潔與Daniel跨界合作的「# Dreamland 夢想國度」全系列面紙產品，涵蓋一般居家或辦公室經常使用的盒裝面紙、隨身攜帶的袖珍包系列與紙手帕系列等三大品項

舒潔資深產品經理張嘉真表示，此次與Daniel Wong的跨界合作，讓面紙這項與生活密不可分的商品走出可愛卡通風的框架，展現出時下年輕人最愛、既酷又潮的時尚生活態度，此外大膽鮮豔的配色，也打造出讓人生火到不行的鮮明個人化風格，讓面紙不只是面紙，而變成一種展現自我主張的時尚配件。