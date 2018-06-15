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董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

站在寫了好多年的兩個大字「獨樂」前，書法家董陽孜發現，往年總是特別大的「獨」字，這次卻縮得比「樂」字小，「自己縮小了，收穫反而是最大的」。董陽孜最新書法展「金玉良言」，今起在誠品信義店展開，32幅書法是董陽孜人生智慧的結晶，每個字都反映她的心境轉折。

一進展場，率先映入眼簾的是「作新民」三字。「作新民」出自四書《大學》，意在激勵人們棄舊圖新。董陽孜說，展中許多作品，都曾幫她度過人生低潮。她透過作品展出，給社會大眾帶來向上的力量。

這32幅書法，都是董陽孜一寫再寫的歷年書寫金句，不論文字線條的比例位置、濃淡與粗細，都有意義。如「三人行必有我師」，「必」字特別大。董陽孜解釋，喜歡與朋友相聚的她，往往從天南地北的聊天裡激發靈感，因而把「必」放得特別大。

「心閑意適」則是董陽孜最嚮往的人生境界，她把這四個字寫得如行雲流水、圓轉自如，但也感慨自己目前還達不到這個境界。

此次作品展用的宣紙之一，是特別從安徽找來的金色宣紙，和如「玉」般素白宣紙相互錯落，象徵展覽的「金玉良言」。此外，金色宣紙因不吸墨不易書寫，但墨跡也不容易褪色，猶如禁得起考驗的金石銘言。

●「金玉良言 Golden Proverbs」董陽孜作品展即起至7月1日，於誠品信義店6F展演廳展出。6月23日下午2時半將舉辦導覽講座「人生定位與生活智慧—董陽孜所選的『金玉良言』」，由台大中文系名譽教授柯慶明主講。

董陽孜書寫「獨樂」多年，每次的構圖風格皆隨著心境而不同，此次《金玉良言》作品展不...
董陽孜書寫「獨樂」多年，每次的構圖風格皆隨著心境而不同，此次《金玉良言》作品展不但用金箔點綴，以往總是特別大的「獨」字也縮得精巧。圖/誠品提供
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董陽孜在作品「作新民」前留影。記者陳宛茜/攝影
董陽孜在作品「作新民」前留影。記者陳宛茜/攝影
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董陽孜誠品書寫

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