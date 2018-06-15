看火星隕石！大英自然史博物館登台

2018-06-15 00:04 聯合報 本報訊



於1911年墜落地球的罕見火星隕石，殘留的泥土痕跡證明火星可能有「水」，激發科學家無限想像。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

今夏最重量級展覽「大英自然史博物館展」即將來台展出，從超過八千萬件館藏中，嚴選二二七件珍品展開世界巡迴特展。本次台北站更特別加入國立自然科學博物館館藏的台灣瀕危蝴蝶，及國立台灣博物館的雲豹標本首次同台展出。

「大英自然史博物館展」每件展品背後都有一段精彩的故事。由倫敦的自然史博物館（The Natural History Museum）所選擇的展品，不僅是英國的國家級館藏品，更包含能展現全球最具科學意義及見證大自然悠久歷史的展品，並可提供世界各地研究人員持續研究。

重點展品包括來自達爾文提出物競天擇進化論的手稿、賦予「恐龍」（Dinosaur）之名的禽龍骨骸，及一九一一年墜落地球的罕見火星隕石，它來自於一千一百萬年前，其上發現殘留的泥土痕跡，間接證明火星可能有「水」的存在，也因此激發科學家無限想像。

這些珍稀館藏經東京與新加坡近一年不間斷展出，台灣是亞洲巡迴第三站，英方表示將仔細檢查每一件展品的狀態，希望將最好的一面呈現給每一位台灣民眾，千萬不容錯過。

●由聯合數位文創主辦的「大英自然史博物館展」，七月四日至九月十九日於中正紀念堂二、三展廳展出，即日起二二○元預售優惠票在udn售票網 https://goo.gl/m1U4Ay 、ibon、全家、博客來、GOMAJI全面開賣，或洽客服專線（02）8643-3955 (平日10:00~18:00)。