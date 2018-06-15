親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足開幕戰地主發威 俄羅斯5:0大勝沙烏地

看火星隕石！大英自然史博物館登台

2018-06-15 00:04聯合報 本報訊

於1911年墜落地球的罕見火星隕石，殘留的泥土痕跡證明火星可能有「水」，激發科學...
於1911年墜落地球的罕見火星隕石，殘留的泥土痕跡證明火星可能有「水」，激發科學家無限想像。圖／聯合數位文創提供
分享

今夏最重量級展覽「大英自然史博物館展」即將來台展出，從超過八千萬件館藏中，嚴選二二七件珍品展開世界巡迴特展。本次台北站更特別加入國立自然科學博物館館藏的台灣瀕危蝴蝶，及國立台灣博物館的雲豹標本首次同台展出。

「大英自然史博物館展」每件展品背後都有一段精彩的故事。由倫敦的自然史博物館（The Natural History Museum）所選擇的展品，不僅是英國的國家級館藏品，更包含能展現全球最具科學意義及見證大自然悠久歷史的展品，並可提供世界各地研究人員持續研究。

重點展品包括來自達爾文提出物競天擇進化論的手稿、賦予「恐龍」（Dinosaur）之名的禽龍骨骸，及一九一一年墜落地球的罕見火星隕石，它來自於一千一百萬年前，其上發現殘留的泥土痕跡，間接證明火星可能有「水」的存在，也因此激發科學家無限想像。

這些珍稀館藏經東京與新加坡近一年不間斷展出，台灣是亞洲巡迴第三站，英方表示將仔細檢查每一件展品的狀態，希望將最好的一面呈現給每一位台灣民眾，千萬不容錯過。

●由聯合數位文創主辦的「大英自然史博物館展」，七月四日至九月十九日於中正紀念堂二、三展廳展出，即日起二二○元預售優惠票在udn售票網 https://goo.gl/m1U4Ay 、ibon、全家、博客來、GOMAJI全面開賣，或洽客服專線（02）8643-3955 (平日10:00~18:00)。

博物館火星文創

相關新聞

李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表

2018-06-14 19:47

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

Sony怪獸攝影手機 台灣7月首發

2018-06-14 23:07

是保養品也是藝術品！Sisley全能乳液精裝版鐵粉必搶

2018-06-14 21:40

美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53

楊丞琳買大衣不手軟 吊衣桿三度斷掉戰績好狂

2018-06-14 18:52

朴信惠混搭走波西米亞風 今夏就是要當彩虹女神

2018-06-14 18:47

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

蝦皮購物年中慶下殺3折起　加碼抽1元Gogoro

2018-06-14 17:41

Daniel Wong跨界聯名面紙 全球獨賣在台灣

2018-06-14 17:28

限量重現絕版二○年代高跟鞋 台北101買得到！

2018-06-14 17:25

義式甜點COVA推早午餐 鹹甜點吃到飽680元起

2018-06-14 17:19

孝琳來台開唱！PChome仲夏狂音樂周末火熱登場

2018-06-14 16:40

暑假打卡新熱點！巨大剉冰、自由女神現身OUTLET

2018-06-14 16:20

高雄春藝「波西米亞人」總彩排 跨國卡司好吸睛

2018-06-14 14:48

出國省錢 有小撇步

2018-06-14 14:35

走~去秘境住一晚！

2018-06-14 14:15

省錢玩更要有品味 300元起入住全球特色潮宿

2018-06-14 12:56

武井咲幸福戴鑽美炸 銀座白石周年慶打卡送好禮

2018-06-14 12:16

星展飛行世界卡 海外每刷15元即累積1哩

2018-06-14 12:09

【IP授權】麻吉貓暖心代言力 推端午限定包裝罐引粉絲收藏

2018-06-14 11:33

看世足到福華飯店 吃喝都優惠

2018-06-14 11:13

端午JIA節幸福蒸滋味 蒸鍋蒸籠組全家集點換購中！

2018-06-14 10:00

用鞋盒送進拍賣公司 這款乾隆洋彩瓷如今身價破5億

2018-06-14 04:11

金曲扛主Key 蕭敬騰時尚爆發

2018-06-14 00:21

珠寶大膽上身 老蕭詮釋另類女力

2018-06-14 00:05

露營車市場夯 日系、德系搶大餅

2018-06-13 23:51

「老款」勞力士好燒 春拍大熱飆高價

2018-06-13 23:38

詩詩好得意 左擁海瑞溫斯頓右擁歐米茄

2018-06-13 22:00

對抗炎夏 肯德基推氣泡飲、冰淇淋大福消暑氣

2018-06-13 21:20

NYX內建閃光燈系列彩妝　讓雙唇、臉頰盡情放閃

2018-06-13 20:45

年賣2千萬杯！路易莎慶生日 12款拿鐵都85折

2018-06-13 20:10

網購年中慶狂殺2折起　淘寶天貓首度開放官方海運專區

2018-06-13 20:03

金曲主持人蕭敬騰即將大勢登場 盤點近期帥爆穿搭

2018-06-13 18:14

普普風好時尚！Jo Malone首度推出香氛泡泡浴

2018-06-13 17:43

高雄人搶先吃！北海道人氣生乳霜淇淋登台

2018-06-13 17:41

卡地亞珍寶「瞞天過海」邀你微風店上尋寶

2018-06-13 17:12

全台戒備豪雨來襲！有梅雨季必備物品沒在怕

2018-06-13 16:45

LONGCHAMP秋季新款上市 花蝶刺青躍上包款

2018-06-13 16:17
看更多

熱門文章

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

專家：熱低壓恐成颱 這些地方注意豪大雨

2018-06-14 14:18

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

珍奶怎麼喝？「歐巴桑」拍教學影片爆紅

2018-06-14 11:40

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

親子互動／乖乖給爸爸剔牙

2018-06-14 06:00

媒體拿珍奶搭配湯匙與吸管要林靜儀示範使用

2018-06-14 16:04

你的保鮮盒洗對了嗎？當心膠條背後暗藏的危機

2018-06-14 15:12

親子手牽手／是誰被關在衣櫃裡？

2018-06-14 06:00

皮膚白不回來 原來是罹患「愛迪生氏病」

2018-06-14 09:49

不用塑膠吸管就無法優雅喝珍奶？ 議員參選人親身示範

2018-06-14 11:12

常覺得重物壓著 醫師：肩頸痠痛是使用3C姿勢不良

2018-06-14 07:36

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34

吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

2018-06-14 18:01

用鞋盒送進拍賣公司 這款乾隆洋彩瓷如今身價破5億

2018-06-14 04:11

富基魚市品嘗海膽正當時 海膽炒蛋蒸蛋夯

2018-06-14 07:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top