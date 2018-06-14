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招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

以韓國知名MC劉在錫代言的NeNe Chicken炸雞店，不斷擴大全球版圖，除了澳洲、馬來西亞開設分店，也在2016年進駐香港。近期發現NeNe Chicken已經於台北微風廣場後方巷弄內裝上看板，並且設立NeNe Chicken Taiwan的臉書粉絲專頁，估計近期將正式進駐台北。

看著韓劇中演員大口吃著沾滿醬汁的韓式炸雞，總讓人很想立刻飛去韓國大吃一頓。在韓國，不論哪一家韓式炸雞店，都可以選擇「半半口味」，一口氣享受到兩種不同調味的炸雞，但NENE的「半半半口味」，則是可一次擁有3種口味，原味、奶油、糖醋、辣醬到洋蔥口味混搭，CP值超高。連知名youtuber「千千進食中」也在不久前，在韓國當地點了兩大份NeNe Chicken炸雞，就是想找回初次品嘗的驚人美味。

目前尚未對外營業的NeNe Chicken店面鄰近微風廣場，除了微風廣場美食街外，周邊還有博多華味鳥、瞞著爹、一號糧倉等知名餐廳。雖然NeNe Chicken已經掛上招牌，並成立粉絲團，但在粉絲團尚未透露任何營業資訊，韓國官網上也尚未標註台灣店內容，但在正式開幕後，估計將可提供愛吃韓國炸雞的粉絲更多的選擇。

網路上可找到台灣版專頁。圖／擷取自NeNe Chicken Taiwan
網路上可找到台灣版專頁。圖／擷取自NeNe Chicken Taiwan
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劉在錫代言的NeNe Chicken。圖／擷取自NeNe Chicken官網
劉在錫代言的NeNe Chicken。圖／擷取自NeNe Chicken官網
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招牌「半半半口味」。圖／擷取自NeNe Chicken官網
招牌「半半半口味」。圖／擷取自NeNe Chicken官網
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奶油、辣醬、洋蔥，都是超人氣口味。圖／擷取自NeNe Chicken官網
奶油、辣醬、洋蔥，都是超人氣口味。圖／擷取自NeNe Chicken官網
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NeNe Chicken顯眼的黃色招牌。記者陳睿中／攝影
NeNe Chicken顯眼的黃色招牌。記者陳睿中／攝影
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台北微風廣場後方巷弄內已裝上看板。記者陳睿中／攝影
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微風馬來西亞

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