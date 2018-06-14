招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



以韓國知名MC劉在錫代言的NeNe Chicken炸雞店，不斷擴大全球版圖，除了澳洲、馬來西亞開設分店，也在2016年進駐香港。近期發現NeNe Chicken已經於台北微風廣場後方巷弄內裝上看板，並且設立NeNe Chicken Taiwan的臉書粉絲專頁，估計近期將正式進駐台北。

看著韓劇中演員大口吃著沾滿醬汁的韓式炸雞，總讓人很想立刻飛去韓國大吃一頓。在韓國，不論哪一家韓式炸雞店，都可以選擇「半半口味」，一口氣享受到兩種不同調味的炸雞，但NENE的「半半半口味」，則是可一次擁有3種口味，原味、奶油、糖醋、辣醬到洋蔥口味混搭，CP值超高。連知名youtuber「千千進食中」也在不久前，在韓國當地點了兩大份NeNe Chicken炸雞，就是想找回初次品嘗的驚人美味。