Sony怪獸攝影手機 台灣7月首發

2018-06-14 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱台北報導



Sony Xperia XZ2 Premium的Motion Eye Dual雙鏡頭相機採用1,900萬畫素彩色感光元件及1,200萬畫素黑白感光元件。 圖／Sony Mobile提供 分享 facebook

Sony Mobile昨日發表最新怪獸級旗艦攝影手機Sony Xperia XZ2 Premium，是Sony首款搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機與AUBE即時影像融合處理晶片的機種，同時也是全球唯一具備4K HDR螢幕與4K HDR錄影功能的智慧手機，自夏季陸續於全球限定市場限量推出，台灣是首發市場之一，預計7月下旬開賣，售價及上市資訊尚未公布。

Sony Xperia XZ2 Premium配備的Motion Eye Dual雙鏡頭相機，搭配AUBE即時影像融合處理晶片可即時融合黑白與彩色影像，並擁有ISO 12800手機錄影與超高感光ISO 51200拍照功能；4K HDR錄影則可避免光線過曝，為明暗對比強烈的美景保留更多顏色和細節。

除了既有的預拍、自動追焦連拍與快啟快拍之外，Sony Xperia XZ2 Premium也擁有FullHD高畫質960fps超級慢動作影片、3D即時掃描獨家技術功能，1300萬畫素前置鏡頭不僅可進行3D自拍掃描，還具備螢幕補光閃光燈。

此外，Xperia XZ2 Premium為Sony Mobile首款正式搭載LAA技術的手機，結合LTE頻段與開放免執照的Wi－Fi頻段，可有效運用頻譜資源，擴增LTE網路覆蓋範圍，提高行動數據速率並降低網路壅塞。