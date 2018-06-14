李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表
瑞士十大名表之一的崑崙表（CORUM）今年於巴賽爾鐘表展中引起話題的金橋系列圓形蕾絲鑽表與擁有繽紛多色的金橋圓形鑽表，獨到的經典設計結合頂級珠寶與鐘表工藝，是女星和名媛的最愛。《姊的時代》人氣女星鍾瑤、名媛李晶晶更為金橋首度同台，兩人配戴不同表款、顯現崑崙昆金橋表針對不同風格與喜好的女性的百變高搭配性。記者會上鍾瑤更笑說「晶晶體」感染力太強，自己也忍不住用英文稱讚金橋表「outstanding、extraordinary」。
身為媽媽又創辦3個品牌的李晶晶表示，最近被時間追著跑，連昨天自己的生日都忘記過。因為父親重視時間觀念，所以全家都很習慣配戴手表，她也自母親傳承不少表款，但念設計出身的她，尤其喜歡崑崙表的金橋系列，別具特色的方長機芯靈感來自舊金山的金門大橋，是她出生地加州的「landmark」。重視時間、喜歡掌握時間的鍾瑤，則是從大學時便每天配戴腕表，則對手上的綠色蕾絲鑽表大加讚賞，認為其走向沈穩的色階，「大女孩和小女人都很適合」，是一款跨世代的精巧腕表。
崑崙經典的金橋系列，長方形的特色機芯設計融入金門大橋經典的建築結構，自1980年誕生以來是辨識度極高的經典，至今不斷推陳出新，手動或自動上鍊、縱向或橫向造型、各有巧妙。今年新作Golden Bridge Round 39金橋系列圓形蕾絲鑽表及多彩的金橋圓形鑽表，皆以橫向直線型形機芯搭配兩側的2個半月形構件為設計主軸；蕾絲鑽表由義大利著名珠寶設計師 Dino Modolo 親自設計，鑲嵌彷彿空靈漂浮在鏤空表盤上的璀璨寶石，並特別選用馬眼形寶石打造機芯兩側蕾絲微型結構。而李晶晶配戴的金橋圓形鑽表系列則以通透的彩色襯托金橋，共有紅色、綠色、海軍藍色、寶藍色、白色等不同配色可選。
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