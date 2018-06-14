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美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

根據連鎖加盟協會統計，台灣餐飲市場近四年來增加近300個連鎖品牌，尤其以日本品牌為大宗。其中，讓不少消費者期待已久，在日本擁有490家分店的迴轉壽司連鎖店「壽司郎」，台灣首間旗艦店明天於台北車站商圈正式開幕，也預計在5年內，達成全台30家分店的目標。

主打超高CP值的壽司郎，食材有8成皆為日本食材，壽司郎表示，希望所有消費者都可以吃到美味、新鮮又好吃的壽司，因此，不但親自到工廠確認原料品質，每道料理的用料成本更高達50%。而台灣店與日本店的差別，壽司郎副總經理松田一成說，將定期研發新菜色，台灣也能在第一時間品嘗到與日本一樣的菜單，不過，台灣店特別選用了在地食材，例如茭白筍等，日本人來台灣也可以品嘗到不一樣的壽司郎。

此次來台設店，壽司郎導入2002年起研發綜合管理系統，首創的IT顧客服務，在壽司盤底部安裝IC晶片，藉由數據掌握顧客喜好、食材鮮度、販售業績，來滿足不同的飲食需求，同時確保軌道上料理的品質。另外，為避免時間排隊等待，壽司郎同步推出台灣專屬APP，提供事先訂位的功能。

台灣旗艦店開幕推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司，價格平易近人，每盤40元起。另外，開幕日還有3款期間限定商品，包含極上鮪魚大腹握壽司、生松葉蟹握壽司、智利海膽海苔包。

壽司郎 台灣旗艦店

地址： 台北市中正區館前路8號2樓

電話：02-2361-2638

營業時間：6/15-6/24 11:30AM~22:00PM (最後點餐時間21:30)

6/25起 平日: 11:00AM~22:15PM(最後點餐時間21:45)

例假日: 10:30AM~22:15PM(最後點餐時間21:45)

座位數：208位

付款方式：現金/刷卡

壽司郎IT綜合管理系統，確保料理品質。圖／壽司郎提供
壽司郎IT綜合管理系統，確保料理品質。圖／壽司郎提供
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台灣壽司郎總經理加藤広慎(右)、副總經理松田一成(左)。圖／壽司郎提供
台灣壽司郎總經理加藤広慎(右)、副總經理松田一成(左)。圖／壽司郎提供
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壽司郎台灣旗艦店，首店進駐台北車站商圈。圖／壽司郎提供
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候位區。圖／壽司郎提供
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開幕日款期間限定商品，鮪魚大腹握壽司(左起)、智利海膽海苔包、生松葉蟹握壽司。圖...
開幕日款期間限定商品，鮪魚大腹握壽司(左起)、智利海膽海苔包、生松葉蟹握壽司。圖／壽司郎提供
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壽司郎APP已於台灣正式上線，提供線上預訂服務。圖／壽司郎提供
壽司郎APP已於台灣正式上線，提供線上預訂服務。圖／壽司郎提供
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店內提供雙人、單人座位。圖／壽司郎提供
店內提供雙人、單人座位。圖／壽司郎提供
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