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楊丞琳買大衣不手軟 吊衣桿三度斷掉戰績好狂

2018-06-14 18:52聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

義大利品牌Max Mara在香港中環國際金融中心商場（IFC Mall）概念店發表2018早秋系列，楊丞琳盛讚常被搶購一空的大衣是一定要買的，她身為大衣控，買過的件數無法計算，但吊衣桿已經三度被大衣的重量拖垮，即使如此還是要繼續買下去。

楊丞琳表示自己雖然時尚沒有追很緊，但總覺得可以嗅聞到流行的趨勢，通常是自己感覺到好像會時興什麼，就開始流行，大衣一直是她喜歡的單品，搭配寬褲也很好看；而對於今年秋冬，除了時髦的PVC，她預言「皮會回來耶」，不知道她看好的皮革材質是否大逆襲，但她爆汗表示手上的皮手套真的非常保暖又有型。周汶錡也想下手添購大衣，將Teddy Bear流蘇大衣穿得既有氣勢又漂亮的她，表示一身白色系的亮眼穿搭令她相當喜愛。

IFC概念店占地逾60坪，是目前全港最大的品牌專門店，由著名建築事務所Duccio Grassi Architects規劃，高雅簡約，延續品牌洗鍊、都會風格特質。當日品牌首度發表maxmaragramAnita手袋，並在此店內率先獨家發售，手袋可雙面使用，一面是柔軟麂皮，另一面則選用打印「Tuscans」圖案的提花織品。maxmaragram是早秋的標誌設計，1958年藝術家兼插畫家Erberto Carboni將兩千年前出現的羅馬字體「Tuscans」運用在品牌宣傳海報，此後便成為MaxMara的傳統特色，賦予古典雅緻的歷史字體現代時尚氣息，名之為maxmaragram。

配合早秋設計概念，開幕當晚酒會特別安排京都清酒品嘗，相當特別。Max Mara 2018早秋系列以日本攝影大師石元泰博（Yasuhiro Ishimoto）鏡頭下的攝影作品「京都桂離宮」（Katsura Imperial Villa）為靈感，將黑白影像中的東方美學重新演繹，女性的曲線美內斂而幽微，主要以品牌經典黑、白與駝色貫徹整個系列，無論是西裝褲裝、飾有荷葉邊的裙裝，連衣褲或連身裙等，都展現品牌獨有的俐落剪裁，D形環釦為裝飾細節，大衣則是向品牌的101801傳奇型號致敬，重塑經典。此外，系列中的配飾包括平底鞋、短襪、針織手套與圓帽等設計，也有復古奢華的新貌。

Max Mara IFC概念店發表2018早秋系列。圖／Max Mara提供
Max Mara IFC概念店發表2018早秋系列。圖／Max Mara提供
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周汶錡將白色西裝、真絲大衣、荷葉邊長褲和Teddy Bear流蘇大衣穿得相當自信...
周汶錡將白色西裝、真絲大衣、荷葉邊長褲和Teddy Bear流蘇大衣穿得相當自信美麗。圖／Max Mara提供
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Max Mara IFC概念店發表2018早秋系列。圖／Max Mara提供
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GINEVA手提包，售價21,600元。圖／Max Mara提供
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米色休閒鞋，售價20,100元。圖／Max Mara提供
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Max Mara早秋以日本攝影大師石元泰博的攝影作品為靈感，櫥窗陳列也有和紙風格...
Max Mara早秋以日本攝影大師石元泰博的攝影作品為靈感，櫥窗陳列也有和紙風格。記者楊詩涵／攝影
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灰色毛皮裝飾休閒鞋，售價25,700元。圖／Max Mara提供
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ALI棕色小牛皮包，售價53,300元。圖／Max Mara提供
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MARGAUX綠色小牛皮手提包，售價59,600元。圖／Max Mara提供
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楊丞琳身穿Manuela大衣、印花logo T恤、駝色百褶裙，並搭襯羊皮手套、綁...
楊丞琳身穿Manuela大衣、印花logo T恤、駝色百褶裙，並搭襯羊皮手套、綁帶流蘇絲巾出席香港Max Mara早秋發表活動。圖／Max Mara提供
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ANITA紅麂皮手提包，售價56,200元。圖／Max Mara提供
ANITA紅麂皮手提包，售價56,200元。圖／Max Mara提供
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Max Mara 2018早秋系列。圖／Max Mara提供
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Max Mara早秋以日本攝影大師石元泰博的攝影作品為靈感，櫥窗陳列也有和紙風格...
Max Mara早秋以日本攝影大師石元泰博的攝影作品為靈感，櫥窗陳列也有和紙風格。記者楊詩涵／攝影
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宣萱以米白色喀什米爾Bondone大衣、白色背心荷葉邊長裙及白色寬褲出席。圖／M...
宣萱以米白色喀什米爾Bondone大衣、白色背心荷葉邊長裙及白色寬褲出席。圖／Max Mara提供
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