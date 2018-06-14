楊丞琳買大衣不手軟 吊衣桿三度斷掉戰績好狂

2018-06-14 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利品牌Max Mara在香港中環國際金融中心商場（IFC Mall）概念店發表2018早秋系列，楊丞琳盛讚常被搶購一空的大衣是一定要買的，她身為大衣控，買過的件數無法計算，但吊衣桿已經三度被大衣的重量拖垮，即使如此還是要繼續買下去。

楊丞琳表示自己雖然時尚沒有追很緊，但總覺得可以嗅聞到流行的趨勢，通常是自己感覺到好像會時興什麼，就開始流行，大衣一直是她喜歡的單品，搭配寬褲也很好看；而對於今年秋冬，除了時髦的PVC，她預言「皮會回來耶」，不知道她看好的皮革材質是否大逆襲，但她爆汗表示手上的皮手套真的非常保暖又有型。周汶錡也想下手添購大衣，將Teddy Bear流蘇大衣穿得既有氣勢又漂亮的她，表示一身白色系的亮眼穿搭令她相當喜愛。

IFC概念店占地逾60坪，是目前全港最大的品牌專門店，由著名建築事務所Duccio Grassi Architects規劃，高雅簡約，延續品牌洗鍊、都會風格特質。當日品牌首度發表maxmaragramAnita手袋，並在此店內率先獨家發售，手袋可雙面使用，一面是柔軟麂皮，另一面則選用打印「Tuscans」圖案的提花織品。maxmaragram是早秋的標誌設計，1958年藝術家兼插畫家Erberto Carboni將兩千年前出現的羅馬字體「Tuscans」運用在品牌宣傳海報，此後便成為MaxMara的傳統特色，賦予古典雅緻的歷史字體現代時尚氣息，名之為maxmaragram。