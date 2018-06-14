蝦皮購物年中慶下殺3折起 加碼抽1元Gogoro

2018-06-14 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



蝦皮購物年中慶Buy Now將於6月18日至6月21日登場，除了6月份的周周抽10萬元現金之外，再加碼抽1元Gogoro 2 plus，並有Macbook Pro 13吋、Dyson、Rimowa等國際精品下殺3折起；6月17日、18日蝦皮購物金氣球更將快閃台北信義威秀影城、東區、西門町、華山文創園區等鬧區，限量放送購物金氣球，將送出ASUS Zenfone 5、半年份五月花衛生紙等大獎。

即日起至6月30日蝦皮購物推出周周抽10萬元現金活動，於蝦皮商城單筆結帳滿1,218元即可獲得1次抽獎資格，蝦皮24h下單機率翻倍，天天登入還可玩蝦轉盤，抽Switch、iPhone8等大獎。6月18日至6月21日年中慶活動期間於蝦皮商城、蝦皮24h購物中心不限金額消費滿3單，可抽1元Gogoro 2 plus，共將抽出5名。

為了替年中慶暖身，蝦皮購物於6月17日前每日限量開搶蝦皮商城5折券，6月18日至6月21日活動期間天天中午12點推出3折起夯品，Macbook Pro 13吋3折特價12,570元、現省29,330元，Rimowa Topas 30吋鋁箱3折特價10,047元，Dyson V10無線兩用吸塵器3折特價8,670元；蝦皮24h將於6月21日凌晨0點祭出Bubble Soda海綿寶寶全自動氣泡水機2.4折特價1,222元。