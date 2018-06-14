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蝦皮購物年中慶下殺3折起　加碼抽1元Gogoro

2018-06-14 17:41聯合報 記者陳立儀╱即時報導

蝦皮購物年中慶Buy Now將於6月18日至6月21日登場，除了6月份的周周抽10萬元現金之外，再加碼抽1元Gogoro 2 plus，並有Macbook Pro 13吋、Dyson、Rimowa等國際精品下殺3折起；6月17日、18日蝦皮購物金氣球更將快閃台北信義威秀影城、東區、西門町、華山文創園區等鬧區，限量放送購物金氣球，將送出ASUS Zenfone 5、半年份五月花衛生紙等大獎。

即日起至6月30日蝦皮購物推出周周抽10萬元現金活動，於蝦皮商城單筆結帳滿1,218元即可獲得1次抽獎資格，蝦皮24h下單機率翻倍，天天登入還可玩蝦轉盤，抽Switch、iPhone8等大獎。6月18日至6月21日年中慶活動期間於蝦皮商城、蝦皮24h購物中心不限金額消費滿3單，可抽1元Gogoro 2 plus，共將抽出5名。

為了替年中慶暖身，蝦皮購物於6月17日前每日限量開搶蝦皮商城5折券，6月18日至6月21日活動期間天天中午12點推出3折起夯品，Macbook Pro 13吋3折特價12,570元、現省29,330元，Rimowa Topas 30吋鋁箱3折特價10,047元，Dyson V10無線兩用吸塵器3折特價8,670元；蝦皮24h將於6月21日凌晨0點祭出Bubble Soda海綿寶寶全自動氣泡水機2.4折特價1,222元。

此外，蝦皮購物首度與迪士尼、皮克斯系列電影合作，6月15日至7月20日於蝦皮24h購物中心下單，就有機會獲得限量《超人特攻隊2》電影主題物流箱，隨箱加贈集字卡，集滿2個指定文字可獲得哈根達斯迷你杯兌換券，集滿3個指定文字獲得萬元。

蝦皮購物年中慶除了周周抽10萬元現金，再加碼抽1元Gogoro 2 plus。圖...
蝦皮購物年中慶除了周周抽10萬元現金，再加碼抽1元Gogoro 2 plus。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物年中慶6月17日、18日將快閃信義威秀影城、東區商圈、台北西門町、華山文...
蝦皮購物年中慶6月17日、18日將快閃信義威秀影城、東區商圈、台北西門町、華山文創園區等鬧區，限量放送購物金氣球。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物年中慶Buy Now將於6月18日至6月21日登場。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物年中慶Buy Now將於6月18日至6月21日登場。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物年中慶電影

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