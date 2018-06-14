Daniel Wong跨界聯名面紙 全球獨賣在台灣

2018-06-14 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



跨界聯名不是什麼新鮮事，但當日常看似不起眼的面紙，遇上時尚設計師會激盪出怎樣的火花？百年面紙大廠找來華裔設計師Daniel Wong合作，推出首款與時尚聯名的系列商品，台灣更是領先全球市場獨賣！

以往想到面紙包裝總脫離不了可愛卡通風格，但這次面紙大廠舒潔找來曾幫女神卡卡打造吸睛服裝，近年來在時尚圈頗受矚目的華裔設計師Daniel Wong聯名，讓面紙也能成為時尚風格小物。

舒潔資深產品經理張嘉真表示，台灣在家庭用紙市場的表現向來亮眼，這次的跨界合作是從去年開始醞釀，而且也是品牌在全球市場中首度與時尚設計師的聯名商品。

Daniel Wong這次與舒潔跨界合作的「Dreamland夢想國度」面紙系列商品，包含盒裝面紙、袖珍包系列及紙手帕等，總共設計出10隻動物圖騰，分別代表不同的正能量特質，包含烏龜、熊、海星、無尾熊、公雞、海豚、燕子、狗、鹿及貓頭鷹等。

其中，代表「決心」的公雞圖案是設計師Daniel Wong目前寫照，他笑說：「因為本身很愛運動，但常因工作繁忙而忽略，早起報時的公雞意味著決心，期許自己能持之以恆」。