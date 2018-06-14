鍾瑤、潘慧如再度合體 「姊」的自信美靠醫美保養品

2018-06-14 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



鍾瑤、潘慧如前陣子出演夯劇《姊的時代》，戲劇的超高人氣刮起一股姊姊當道的旋風，實際年齡都超過30歲的她們，卻擁有超逆齡的顏值，御姊的成熟魅力和保養得宜的外表，可說是完全不輸給20幾歲的嫩妹，也讓醫美保養品牌-星采，看上姊的獨特魅力，據傳還是特別以超高代價邀請她們合體成為品牌雙代言人。

美的有自信的鍾瑤和潘慧如，聊起保養經，更是話匣子一打開，大方不藏私。

鍾瑤說身為演員，需要長時間熬夜拍戲、常常作息日夜顛倒，皮膚很容易乾燥，加上本身熱愛潛水與戶外運動，常常會曬到大量的紫外線，但為了環保，鍾瑤堅持不願意擦防曬污染海洋，因此，特別需要做好肌膚保養，才能在鏡頭上維持最好的狀況。

鍾瑤還大笑說：「其實姊的肌膚不是很好照顧的，，所以其實很挑產品使用的」，非常注重保濕的她特別提到讓皮膚一直保有水分非常重要，之所以會選擇醫美保養品，是因為產品無添加、溫和不刺激，敏弱肌和孕婦皆能使用。

潘慧如更可以堪稱是「凍齡達人」，肌膚遠看近看都無瑕，保養功力更是了得，絲毫看不出已年過40歲。

潘慧如也透露自己保養的秘訣就是不僅要讓肌膚補水，更要補充油脂，她很喜歡星采保養品的「粉紅保濕閨蜜」，強調先補油再補水，更能保持Q彈嫩肌，使肌膚富有彈力光采，後續的保養也更好吸收，尤其在妝前使用，讓她的妝更加服貼。

此外，潘慧如還有一個永遠保持年輕的秘訣，那就是「笑」。但，個性開朗常大笑的潘慧如，連眼周都看不到一絲細紋，實在肌膚好到讓人驚豔。