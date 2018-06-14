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限量重現絕版二○年代高跟鞋 台北101買得到！

2018-06-14 17:25聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

暑假即將到來，各地精彩展覽也接連登場。Salvatore Ferragamo博物館隆重推出《Italy in Hollywood 好萊塢義大利風情》展覽，以Ferragamo先生1915-1927年在美國加州聖巴巴拉市的時光為靈感，並以他的自傳為基礎，探索了義大利文化對加州的影響。

Ferragamo先生當年與D. W. Griffith、Cecil B. DeMille等知名導演都有合作，在好萊塢大道上更開設首家專賣店Hollywood Boot Shop，是眾多明星熱愛的購物地點。呼應與電影工業的深刻淵源，本次展覽以照片、電影短片、物品、服裝和藝術描繪方式展現義大利人和義大利藝術與無聲電影之間的關係，大批明顯受到義大利文化影響的加州影片作為部分主要內容，Piero Fornasetti筆下人氣明星像是Lina Cavalieri的40幅肖像畫也在此次展覽中展出，此外也少不了外義大利在音樂領域的貢獻。

「Two Young Italians in Hollywood」（兩個年輕的義大利人在好萊塢）部分，則由Lo Schermo dell’Arte電影節主辦，邀請兩位常駐洛杉磯的年輕義大利藝術家Manfredi Gioacchini和Yuri Ancarani分別創作專案，透過包括一系列照片和一部影像裝置，探索「好萊塢的義大利風情」。最後一個展廳專為Salvatore Ferragamo打造，播放著二○年代好萊塢生活的影像，完整再獻1923年開設的Hollywood Boot Shop品牌專賣店。

為呼應展覽，Ferragamo特選Creations博物館系列，重現當時專為名流打造的BELLA(1928)、ASSOLUTA(1929)、FOXTROT(1932)3款經典女鞋及RAMON(1921)、SILENCE(1925)和SPECIAL(1926)3款男鞋，搭配精緻的特別版包裝，每雙鞋履均附限量版證書，於台北101旗艦店販售。

另一方面，TOD’S的Leave Your Mark計畫全新推出GOMMINO豆豆鞋形象影片，要帶大家展開一段留下難忘足跡的義大利之旅。

靈感源自五○年代駕車鞋的GOMMINO豆豆鞋，是TOD’S經典鞋款，運用簡單的款式做出顏色、流蘇等多樣的變化，無論正式或休閒場合都百搭。從皮材選擇、手工切割，然後以精細的手工製鞋技術把不同的部分縫製在一起，每雙需花超過100道的製作步驟，總共由130針縫製而成，最多使用35片皮革，每一片是經由技藝精湛、經驗豐富的師傅以手工細心處理。

Ferragamo特選Creations博物館系列限量BELLA鞋款。圖／迪生提...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量BELLA鞋款。圖／迪生提供
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Ferragamo特選Creations博物館系列限量SILENCE鞋款。圖／F...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量SILENCE鞋款。圖／Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo先生指導年輕鞋匠製鞋。圖／Ferragam...
Salvatore Ferragamo先生指導年輕鞋匠製鞋。圖／Ferragamo提供
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Ferragamo特選Creations博物館系列限量ASSOLUTA鞋款。圖／...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量ASSOLUTA鞋款。圖／迪生提供
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《8號展廳》廳內作品。圖／Ferragamo提供
《8號展廳》廳內作品。圖／Ferragamo提供
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Ferragamo特選Creations博物館系列限量SPECIAL鞋款。圖／F...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量SPECIAL鞋款。圖／Ferragamo提供
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Ferragamo特選Creations博物館系列限量FOXTROT鞋款。圖／迪...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量FOXTROT鞋款。圖／迪生提供
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靈感源自五○年代駕車鞋的GOMMINO豆豆鞋，是TOD’S經典鞋款。圖／迪生提供
靈感源自五○年代駕車鞋的GOMMINO豆豆鞋，是TOD’S經典鞋款。圖／迪生提供
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TOD’S的Leave Your Mark計畫全新推出GOMMINO豆豆鞋形象影...
TOD’S的Leave Your Mark計畫全新推出GOMMINO豆豆鞋形象影片，要帶大家展開一段留下難忘足跡的義大利之旅。圖／迪生提供
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《6號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
《6號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
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《8號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
《8號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
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Ferragamo特選Creations博物館系列限量RAMON鞋款。圖／Fer...
Ferragamo特選Creations博物館系列限量RAMON鞋款。圖／Ferragamo提供
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《3號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
《3號展廳》現場陳列。圖／Ferragamo提供
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GOMMINO豆豆鞋運用簡單的款式做出顏色、流蘇等多樣的變化，無論正式或休閒場合...
GOMMINO豆豆鞋運用簡單的款式做出顏色、流蘇等多樣的變化，無論正式或休閒場合都百搭。圖／迪生提供
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GOMMINO豆豆鞋從皮材選擇、手工切割，然後以精細的手工製鞋技術把不同的部分縫...
GOMMINO豆豆鞋從皮材選擇、手工切割，然後以精細的手工製鞋技術把不同的部分縫製在一起，每雙需花超過100道的製作步驟。圖／迪生提供
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