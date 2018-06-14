限量重現絕版二○年代高跟鞋 台北101買得到！

2018-06-14 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



暑假即將到來，各地精彩展覽也接連登場。Salvatore Ferragamo博物館隆重推出《Italy in Hollywood 好萊塢的義大利風情》展覽，以Ferragamo先生1915-1927年在美國加州聖巴巴拉市的時光為靈感，並以他的自傳為基礎，探索了義大利文化對加州的影響。

Ferragamo先生當年與D. W. Griffith、Cecil B. DeMille等知名導演都有合作，在好萊塢大道上更開設首家專賣店Hollywood Boot Shop，是眾多明星熱愛的購物地點。呼應與電影工業的深刻淵源，本次展覽以照片、電影短片、物品、服裝和藝術描繪方式展現義大利人和義大利藝術與無聲電影之間的關係，大批明顯受到義大利文化影響的加州影片作為部分主要內容，Piero Fornasetti筆下人氣明星像是Lina Cavalieri的40幅肖像畫也在此次展覽中展出，此外也少不了外義大利在音樂領域的貢獻。

「Two Young Italians in Hollywood」（兩個年輕的義大利人在好萊塢）部分，則由Lo Schermo dell’Arte電影節主辦，邀請兩位常駐洛杉磯的年輕義大利藝術家Manfredi Gioacchini和Yuri Ancarani分別創作專案，透過包括一系列照片和一部影像裝置，探索「好萊塢的義大利風情」。最後一個展廳專為Salvatore Ferragamo打造，播放著二○年代好萊塢生活的影像，完整再獻1923年開設的Hollywood Boot Shop品牌專賣店。

為呼應展覽，Ferragamo特選Creations博物館系列，重現當時專為名流打造的BELLA(1928)、ASSOLUTA(1929)、FOXTROT(1932)3款經典女鞋及RAMON(1921)、SILENCE(1925)和SPECIAL(1926)3款男鞋，搭配精緻的特別版包裝，每雙鞋履均附限量版證書，於台北101旗艦店販售。

另一方面，TOD’S的Leave Your Mark計畫全新推出GOMMINO豆豆鞋形象影片，要帶大家展開一段留下難忘足跡的義大利之旅。