義式甜點COVA推早午餐 鹹甜點吃到飽680元起

2018-06-14 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



看準早午餐及吃到飽商機，義式手作甜點老店COVA推出周末限定早午餐，除了有5道主菜可選擇外，點主菜就可以享受各種甜鹹點吃到飽，最低680元起。

向來主打甜點的義大利百年甜點品牌COVA，對許多喜愛該品牌的消費者來說，來這裡必吃的就是其甜點，反而對鹹點的印象較薄弱。

為了能讓消費者對義式鹹食料理有更深刻的印象，COVA首度以鹹食出發，結合早午餐，推出周末限定料理，包含5道獨具特色的主菜，像是有早午餐風格的義式火腿蔬菜烘蛋、煙燻鮭魚及起司炒蛋配比薩薄餅。針對想吃比較有份量的餐點，也有米蘭紅花燉飯佐牛膝、西西里風味鮮蝦水管麵、波隆那肉醬鳥巢麵等，價格帶介於680元到980元間。

除了主菜外，COVA同時也提供各種精美甜鹹小點Bufeet可無限品嘗。COVA表示，消費者對甜點部分較熟知，但其實鹹點也下了不少功夫，以北義多用奶及冷肉來配搭，像是蒙特岱火腿起司蛋糕使用了陳醋提味火腿，搭配起司及檸檬皮，入口清爽且帶有檸檬香氣，炎熱夏天品嘗相當開胃。