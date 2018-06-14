孝琳來台開唱！PChome仲夏狂音樂周末火熱登場

2018-06-14 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



歡慶PChome線上購物推出屆滿18周年，PChome24h購物今年首度擴大年中慶促銷規模，首波於6月初舉辦Apple品牌日，成功帶動業績較平日飆升逾7倍，近期更因推出多項高回饋率的支付優惠，刺激行動端活動業績年增率高達4成；6月16日在台北花博公園舞蝶館廣場將舉辦「PChome 18周年慶仲夏狂音樂」，串聯線上及線下體驗，將年中慶熱潮推向最高峰。

PChome24h購物自即日起至6月23日推出年中慶加碼活動，全站3C家電、生活日用、食品保健、戶外休閒、美妝保養、流行精品等超過200萬種商品下殺1.1折起，折扣堪稱上半年度最深，每日皆有數百支精選強檔夯品特賣，像是法國奧莉薇閣29吋時尚行李箱激殺1.1折後2,000元有找，Apple iPhone X 256GB原價41,500元、特價36,999元，Dyson V7 SV11 Fluffy＋無線吸塵器原價22,900元、特價16,888元，Lenovo 15吋Y520 強效電競筆電直降近7,000元再送1,000現金積點，特價商品售完為止。

為了讓優惠更有感，PChome24h購物更釋出突破去年雙11規模的多重支付回饋，6月15日至6月19日刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋20%；6月15日至6月18日刷卡買儲值15,000元最高回饋2,500刷卡金及加碼金；6月16日至6月18日透過App下單限時最高回饋11.8%；6月17日前使用LINE Pay付款最高可享10%回饋。

延續去年雙11「消費＋娛樂」為主軸的互動新模式，PChome24h購物將於6月16日下午3點至晚間9點30分盛大舉辦「PChome 18周年慶仲夏狂音樂」實體活動，現場結合音樂娛樂、創新科技、會員禮遇等3大亮點，打造電商最高規格的多元創新體驗，首度採用雙舞台設計，戶外狂音樂舞台邀請街頭音樂人熱力演出，350名幸運抽得入場券的PChome Prime會員可參加仲夏夜晚會，主舞台力邀有韓國碧昂絲之稱的孝琳及陳曉東、畢書盡等重量級卡司獻唱。

「PChome 18周年慶仲夏狂音樂」現場規畫了PChome Prime會員專屬520好禮免費搬、PChome智慧標籤Fastag創新O2O服務等互動體驗區，出示於站上使用花旗PChome Prime聯名卡消費的訂單紀錄，可參加一次戳戳樂，有機會將奇美49吋4K電視、iPhone X、Dyson吹風機、Switch藍紅手把組、米家掃地機器人等520項好禮免費搬回家；即將推出的PChome智慧標籤Fastag新服務主打一掃即購、快速買貨，現場以多個家用情境區邀請消費者搶先體驗隨掃即買的全新購物模式，並能以0元直接下單舒潔衛生紙、白蘭洗衣精、alfi真空保溫壺等10大超值商品。