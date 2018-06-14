暑假打卡新熱點！巨大剉冰、自由女神現身OUTLET

2018-06-14 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



迎接即將到來的暑假人潮，大型OUTLET購物中心業者紛紛打造全新裝置藝術，透過「巨型大剉冰」及「桃粉色的自由女神」等吸睛裝置物，吸引消費者目光，同時祭出館內商品下殺1折起促銷，搶攻商機。

位於桃園高鐵站旁的GLORIA OUTLETS華泰名品城，於6月15日到9月30日舉辦「SUMMER HOLIDAY」活動，業者在第一廣場以「夏威夷海灘風」為主題，打造十碗比人大、透心涼的「巨型大剉冰」，兩側還有期間限定快閃冰店；第二廣場則是吹起「時尚紐約風」，霓虹造景與自由女神造景相輝映，還有全新進駐GOGOBOX美式餐車、街頭樂團演奏。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示 ：「暑假期間在整體氛圍的營造上也格外用心，不只在廣場創造不同的亮點、更融入IG破億的Hushtag人氣關鍵字，吸引學生族群前往打卡拍照，預估暑期業績會有兩位數的成長」。

此外，館內商品也下殺折扣，像CHLOECHEN出清推出鞋類、洋裝1折專區，PUMA經典鞋款全面5折，還可搭配全館鞋類服飾3件再8折的限時優惠。