高雄春藝「波西米亞人」總彩排 跨國卡司好吸睛

2018-06-14 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



由高雄春天藝術節邀集跨國重量級歌者打造的現代愛情文青歌劇「波希米亞人」，將於6月15日晚間7點30分及17日下午2點30分，在高市文化中心至德堂盛大登場。該劇演員13日晚進行全劇總彩排，來自澳洲、美國、義大利、韓國及台灣在地演出團隊，與高雄市交響樂團粉墨登場，四幕全景彩排一氣呵成，結束時已近11點。

高雄市文化局14日表示，該劇售票狀況熱烈，演出前一周每天以數百計，兩天各剩不到百張，民眾可至高雄春藝官網www.ksaf.com.tw及「愛PASS」查詢演出及售票資訊。

高雄春藝今年選定歌劇大師浦契尼（Giacomo Puccini）最浪漫寫實的愛情故事「波希米亞人（La bohème）」，邀去年春藝大受好評的歌劇「卡門」導演馬修‧巴克利（Matthew Barclay）製作，雖是義大利文版，舞台和服裝設計將整齣劇從19世紀搬到2018年現代，現代感舞台設計和充滿個性的服裝都讓觀眾目不暇給。

文化局說，該劇邀請俄裔美籍抒情女高音伊娜杜卡其（Inna Dukach）演出女主角咪咪，正是她歌劇演唱生涯最拿手的角色之一；當紅義大利抒情男高音馬西蒙佐丹諾（Massimo Giordano）則演出詩人魯道夫；來自南韓的高顏值男中音丁一憲（Ilhun Jung）飾演戲份吃重的畫家馬切羅，讓喜愛歌劇的觀眾一飽耳福。